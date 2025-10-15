Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un 65% de los alumnos canarios no universitarios en huelga por Palestina

Manifestación por Palestina de este 15 de Octubre de 2025 en Las Palmas de Gran Canaria

Manifestación por Palestina de este 15 de Octubre de 2025 en Las Palmas de Gran Canaria

Ver galería

Manifestación por Palestina de hoy 15 de Octubre de 2025 en Las Palmas de Gran Canaria / Aitor Jiménez

La Provincia

La Provincia

Un 65,5 % de los alumnos no universitarios de Canarias secundó este miércoles la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes en toda España. Además UGT y CCOO organizaron parones de hasta dos horas y se llevaron a cabo movilizaciones y manifestaciones durante el mediodía en diferentes ciudades. Las protestas continuaron a lo largo de la tarde con manifestaciones simultáneas en ciudades del país. Todo ello en apoyo a Palestina para detener de inmediato los ataques sobre Gaza. Por su parte, el 8,28 % del personal docente de colegios e institutos del Archipiélago se sumó a esta protesta, mientras que el seguimiento entre el personal no docente fue del 6,95 %.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre de moda en España
  2. Clavijo, presidente motero
  3. La Justicia europea cuestiona el proceso de estabilización de interinos
  4. Muere un emú atropellado en la autovía GC-3 a la altura de Siete Palmas: la Policía Local de Las Palmas investiga el origen del animal y las causas del siniestro
  5. Así hemos vivido la primera edición de los Culinary Hotel Awards, premios a la excelencia gastronómica en el sector hotelero de Canarias
  6. El transporte gratuito tendrá los 120 millones que exige Canarias
  7. El descenso de llegadas en la ruta canaria revela la violencia en Mauritania
  8. El PSOE presenta una ley para que Canarias deje de ser un “paraíso fiscal para los fondos buitre”

Un 65% de los alumnos canarios no universitarios en huelga por Palestina

Un 65% de los alumnos canarios no universitarios en huelga por Palestina

Un estudio revela que Arrecife es la ciudad menos saludable de España: Gran Canaria está entre las zonas con menos bienestar del país

Un estudio revela que Arrecife es la ciudad menos saludable de España: Gran Canaria está entre las zonas con menos bienestar del país

Europa abre un 'canal directo' con Canarias para asuntos de pesca de las RUP

Europa abre un 'canal directo' con Canarias para asuntos de pesca de las RUP

El Parlamento condena la filtración del 'Informe Acosta' que señala a Torres como responsable político de las irregularidades durante la pandemia

El Parlamento condena la filtración del 'Informe Acosta' que señala a Torres como responsable político de las irregularidades durante la pandemia

Más de un millar de canarios se declararon en quiebra en el segundo trimestre de 2025

Más de un millar de canarios se declararon en quiebra en el segundo trimestre de 2025

El 'decreto Canarias' se aprobará en el Congreso antes de fin de año

El 'decreto Canarias' se aprobará en el Congreso antes de fin de año

Canarias acusa al Estado de alterar las cifras en el traslado de menores con asilo

Canarias acusa al Estado de alterar las cifras en el traslado de menores con asilo

Torres reconoce que espera un informe de la UCO, pero augura que dejará en "evidencia" las "calumnias" del PP

Torres reconoce que espera un informe de la UCO, pero augura que dejará en "evidencia" las "calumnias" del PP
Tracking Pixel Contents