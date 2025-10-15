Un 65% de los alumnos canarios no universitarios en huelga por Palestina
Un 65,5 % de los alumnos no universitarios de Canarias secundó este miércoles la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes en toda España. Además UGT y CCOO organizaron parones de hasta dos horas y se llevaron a cabo movilizaciones y manifestaciones durante el mediodía en diferentes ciudades. Las protestas continuaron a lo largo de la tarde con manifestaciones simultáneas en ciudades del país. Todo ello en apoyo a Palestina para detener de inmediato los ataques sobre Gaza. Por su parte, el 8,28 % del personal docente de colegios e institutos del Archipiélago se sumó a esta protesta, mientras que el seguimiento entre el personal no docente fue del 6,95 %.
