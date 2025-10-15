Canarias vuelve a ser la región con menor subida de precios por la contención de los carburantes y la compra

Canarias volvió a convertirse en septiembre en la comunidad autónoma donde menos subieron los precios. La contención del encarecimiento de los carburantes y la cesta de la compra respecto a la media del país situó el Índice de Precios de Consumo (IPC) en septiembre en un 2,2% interanual, el menor incremento de España. El Archipiélago vuelve así a ser la región en la que menos aumentó el nivel de vida en el noveno mes del año, ocupando de nuevo un sitio que durante muchos meses perdió cuando a lo largo de la crisis inflacionista abanderó el incremento de los precios en todo el país.

Fue en abril de 2023 cuando las Islas se posicionaron por primera vez como la comunidad más inflacionista, en un momento en el que la subida de precios de los carburantes y las materias primas se había trasladado ya a la cesta de la compra. Durante meses, Canarias ostentó el dudoso honor de encabezar las subidas de precios en todo el país, haciendo especial hincapié en los alimentos que llegaron a encarecerse hasta un 18% interanual. En lo más alto del ránking se situó durante casi un año, hasta que los incrementos comenzaron a moderarse.

A lo largo de 2025, Canarias ha permanecido en la parte baja de la tabla, aunque Murcia ha sido durante varios meses la región con menos inflación del país. En septiembre, el Archipiélago vuelve a ser la autonomía con una mayor contención de los precios.

Los datos publicados este miércoles 15 de octubre por el Instituto Nacional de Estadística (INE) ponen en evidencia que los precios se han frenado en Canarias en los últimos meses. El IPC se posiciona en un 2,2% por tercer mes consecutivo, situándose solo dos décimas por encima de lo que el Banco Central Europeo (BCE) considera unos niveles óptimos. La media de España alcanzó el 3%. ¿Cuál es el motivo de esta diferencia? Principalmente, el grupo que engloba la vivienda y sus gastos asociados, que fue el más que repuntó en el Archipiélago, un 5,5%, pero cuya subida fue bastante mayor en el conjunto del Estado, alcanzando el 7,1%. Así lo explica la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) en el informe que analiza el devenir de este indicador y que señala que la mayor bajada en las Islas se produce incluso a pesar de que la tarifa eléctrica subió con mayor intensidad en Canarias (15,8%) que en el resto del país (12,3%).

También la contención que han experimentado los carburantes en las Islas ha ayudado a que el IPC se haya mantenido inalterable. Mientras que la media estatal arrojó una subida de medio punto, al mismo tiempo en las Islas registró una caída del 2,7%. Lo que a su vez implicó que el transporte se eleve con más intensidad en el resto del país que en Canarias. También ha sido bueno el comportamiento de los alimentos, ya a años luz de los disparatados incrementos de años atrás. En el Archipiélago subieron incluso menos que la media, un 1,3%, frente al 2,4% nacional.

Sin embargo, sí que hay un elemento en el que la subida de precios en las Islas ha superado a la que se ha producido en toda España: la hostelería. Los restaurantes y hoteles son ahora un 4,6% más caros que hace un año aquí y un 4,3% en el resto del país. Un incremento que supone un suma y sigue, ya que el sector lleva desde junio de 2021 incrementando los precios mes a mes de forma incesante, al calor de una actividad turística frenética que parece no tener techo. La subida también es mayor en el Archipiélago en ámbitos como el sanitario o la ropa y el calzado, llegando a ser del doble, un 1,6%, en este último caso.