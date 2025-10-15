El 'decreto Canarias' se aprobará en el Congreso antes de fin de año

Ya sea como decreto ley o como texto legislativo de lectura única, pero la agenda canaria tendrá una norma legislativa que garantice su financiación antes de que finalice el año. Esa es la promesa que hizo la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al presidente Fernando Clavijo en su reunión de ayer y que el jefe del Ejecutivo desveló este miércoles en los pasillos del Parlamento. Previamente, Clavijo aseguró durante la sesión de control que el 'decreto Canarias' "ha caído de manera positiva" en el seno del Ejecutivo central y que en el mismo se incluirán, entre otras, las partidas referidas a los 60 millones de euros en el IRPF para La Palma, los 100 millones para la reconstrucción de la misma tras la erupción del Tajogaite y otros 100 millones para atender a los menores migrantes extranjeros no acompañados.

El equipo del presidente Clavijo confirma que la ministra accedió a llevar el decreto en el calendario legislativo que el Ejecutivo central tiene previsto tramitar hasta fin de año y Clavijo se comprometió a trasladar en breve el texto que están elaborando los servicios jurídicos del gabinete canario -tal y como se comprometió con el presidente Pedro Sánchez en el encuentro que ambos mantuvieron en agosto en La Mareta- para cumplir los plazos y también recabar los apoyos necesarios.

¿Apoyo del PP?

La base del llamado 'decreto Canarias' es el pacto suscrito por CC tanto con el PP como con el PSOE para permitir la investidura en su momento de Alberto Núñez Feijóo en septiembre de 2023, que no salió adelante, y la posterior de Sánchez en noviembre de ese mismo año, motivo por el que desde el Gobierno canario se cree que los conservadores -que son sus socios en el Ejecutivo- votarán a favor en el Congreso, así como el resto de los grupos que apoyaron la investidura del actual inquilino de Moncloa.

Durante la sesión de control, Clavijo reconoció que pese a que "no estamos en una situación normal porque estamos sin presupuestos del Estado por tercer año consecutivo", a lo que se une la "dificultad" de sacar adelante decretos legislativos por la aritmética parlamentaria que hay en el Congreso, se mostró "satisfecho" del resultado de la reunión y confía en que tanto las partidas desbloqueadas en su reunión con Montero como las del 'decreto Canarias' sean una realidad antes del 1 de enero.

