Un estudio revela que Arrecife es la ciudad menos saludable de España: Gran Canaria está entre las regiones con menos bienestar del país

Canarias se sitúa entre las comunidades autónomas menos saludables de España, según un estudio elaborado por la plataforma de atención médica digital ZAVA. El informe analiza distintos factores que influyen en el bienestar de los ciudadanos, como la calidad del aire, la cantidad de zonas verdes en l ciudad o la presencia de locales de comida rápida, y sitúa a varias ciudades del archipiélago en los peores puestos del país. Arrecife aparece como el municipio con la peor puntuación de la investigación, mientras que Las Palmas de Gran Canaria figura entre las capitales menos saludables del territorio nacional. Sin embargo, estos datos contrastan con San Bartolomé de Tirajana que entra entre las 10 más saludables.

En las Islas Canarias se vive muy bien, pero no se vive de forma saludable. A diferencia de lo que muchos pensaban, los indicadores del bienestar indican que nos enfrentamos a diversos desafíos en términos de salud pública. El informe elaborado ZAVA deja al descubierto que la provincia se encuentra entre las menos saludables del país, con Arrecife (Lanzarote) ocupando el último puesto del ranking nacional y Las Palmas de Gran Canaria muy por debajo de la media.

Así se ha hecho el estudio de ZAVA

El estudio analiza factores como el número de parques, gimnasios, espacios para nadar, rutas para caminar, comercios de comida saludable y calidad del aire. A partir de estos datos, se elaboró un índice global de bienestar urbano sobre 10 puntos. Teruel lidera la clasificación con una puntuación de 9,05, mientras que Arrecife apenas alcanza 4,34 puntos, lo que la convierte en la ciudad menos saludable de toda España.

El análisis de Zava se basó en datos de extraídos de OpenStreetMap y IQAir, evaluando más de 200 ciudades españolas con una población superior a 17.000 habitantes. El estudio consideró los indicadores anteriores en una escala de 10.000 habitantes. Los resultados finales se calcularon mediante un método de rango percentil para asignar una puntuación entre 0 y 10.

Arrecife es la peor ciudad del estudio

El informe revela que Arrecife cuenta con solo 3,7 parques y 1,39 gimnasios por cada 10.000 habitantes, cifras que contrastan con otras ciudades peninsulares, como Teruel o Lugo, que multiplican hasta por cien esos valores. Además, la capital lanzaroteña dispone de muy pocas rutas para caminar o practicar deporte al aire libre, lo que limita las oportunidades de ejercicio físico de su población, según ZAVA.

Aunque su índice de calidad del aire (39) no figura entre los peores del país, la falta de espacios verdes y de ocio saludable crea un entorno poco favorable para el bienestar cotidiano. "El clima privilegiado de Canarias no basta para compensar la escasez de infraestructuras saludables", señala el informe de Zava.

En la misma línea, Las Palmas de Gran Canaria se sitúa en la posición 170 del ranking, con una puntuación de apenas 6,6 sobre 10, lo que la coloca entre las 10 capitales menos saludables del país. Las Palmas presenta 112 parques por cada 10.000 habitantes, pero solo 2,88 gimnasios y 5,11 espacios acuáticos, además de un reducido número de comercios saludables.

San Bartolomé de Tirajana salva a Canarias

En contraste con Arrecife y Las Palmas, el municipio de San Bartolomé de Tirajana aparece entre las ciudades más saludables de España según el mismo ranking. Con una puntuación de 8,67 sobre 10, ocupa la séptima posición nacional, destacando por su elevado número de espacios para nadar con 280,9 por cada 10.000 habitantes, según ZAVA, y un buen equilibrio entre comercios saludables y no saludables. Su bajo índice de contaminación (16) y la abundancia de zonas abiertas lo convierten en uno de los entornos más favorables del país para el bienestar. Este contraste refleja la desigual distribución de los recursos en el archipiélago, porque mientras las grandes ciudades carecen de infraestructura verde, los municipios turísticos mejor planificados presentan mejores indicadores de salud ambiental y urbana.

Las Palmas de Gran Canaria contrasta con otras ciudades

Mientras que las ciudades pequeñas y medianas del interior destacan por su calidad de vida, como son Teruel, Pollença, Lugo u Orihuela que lideran la tabla con puntuaciones cercanas al 9, los grandes núcleos urbanos y las áreas turísticas insulares salen mal paradas. Zava atribuye esta diferencia a "la presión urbanística, la menor disponibilidad de zonas verdes y la predominancia de comercios vinculados al ocio nocturno y la comida rápida".

Teruel cuenta con 475 parques y 825 espacios para nadar por cada 10.000 habitantes, lo que la convierte en un ejemplo de ciudad que fomenta la actividad física y el contacto con la naturaleza. Por el contrario, Las Palmas y Arrecife reflejan un modelo urbano más concentrado, donde la carencia de salud pública afectan al bienestar de los ciudadanos.

A pesar de su clima templado y su entorno natural, Canarias arrastra desde hace años déficits estructurales en materia de salud pública urbana. La escasez de espacios verdes, la dependencia del coche y la concentración de población en determinadas zonas de la isla, dificultan mantener un estilo de vida activo y saludable.

Agencia ATLAS

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, Canarias también registra una de las tasas más altas de obesidad infantil de España, un indicador que Zava relaciona con la limitada disponibilidad de instalaciones deportivas y comercios de alimentación saludable. En adultos, el 23,1% de los Canarios tiene obesidad, mientras que un 35,1% tiene problemas de sobrepeso, situando a las islas por encima de la media nacional.

Los especialistas en salud pública advierten que el bienestar urbano no depende solo del clima, sino de la planificación y el acceso equitativo a los recursos. "La falta de parques o rutas peatonales reduce la práctica de actividad física diaria, mientras que la concentración de locales de comida rápida promueve hábitos poco saludables", concluyen desde ZAVA.