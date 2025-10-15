Europa abre un canal directo con Canarias en apoyo a la pesca de las RUP

El comisario de Pesca y Océanos de la Unión Europea, Costas Kadis, y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, han mantenido este miércoles un encuentro en Bruselas para abordar los retos que afronta el sector pesquero tanto en Canarias como en el conjunto de las regiones ultraperiféricas (RUP). Como resultado de la reunión, se ha acordado establecer una hoja de ruta de conversación directa con la propia Comisión. El objetivo de este canal de comunicación es asegurar que los asuntos que afectan al sector pesquero canario puedan ser incluidos dentro de la agenda de la Comisión.

La reunión tuvo como uno de los ejes principales la preocupación sobre el encaje que deben tener las RUP dentro del nuevo marco financiero plurianual 2028-2034, presentado recientemente por la Comisión Europea, y la necesidad de que las políticas europeas reflejen sus condiciones particulares, como establece el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, donde se reconoce un estatus especial que permite tomar medidas específicas para apoyar a estas regiones. La nueva propuesta financiera comunitaria debilita el Posei agrícola a través de su integración en un fondo nacional, en el que se diluiría su eficacia como principal instrumento para equiparar las condiciones que afrontan los productores de las RUP respecto a las del territorio continental.

Un Poseican de pesca

Durante el encuentro, el consejero planteó la necesidad de establecer un Poseican para la pesca, inspirado en el actual modelo agrícola, que garantice la viabilidad de la actividad pesquera y acuícola en Canarias y el resto de RUP. Por este motivo, Quintero defendió que el nuevo marco financiero contemple una política pesquera adaptada a las condiciones de insularidad y lejanía, que conllevan importantes sobrecostes y limitan la competitividad del sector.

El consejero ha manifestado en distintas ocasiones que la actual regulación dentro del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), con una financiación de 82 millones de euros, provoca retrasos en el abono de las ayudas que condicionan procesos clave para impulsar el relevo generacional en el sector pesquero.

El responsable europeo respondió que la Comisión controlará que los planes nacionales incluyan medidas específicas para el sector en las RUP y destacó que se destinará financiación a políticas de cohesión económica y social que incluyen las zonas costeras de las RUP y, dentro de esta se invertirán 2.000 millones para la política pesquera común.

Renovación de la flota pesquera

En este contexto, Quintero solicitó también a Costas Kadis el apoyo de la Comisión a la urgente renovación y modernización de la flota canaria, una de las más envejecidas de la Unión Europea. El consejero subrayó que “garantizar la renovación es esencial para la seguridad del sector, mientras que la modernización es vital para facilitar la incorporación de los jóvenes”.

Añadió que ambas cuestiones deben contar con respaldo en los fondos de pesca europeos, ya que de ellas depende el relevo generacional y la continuidad de una actividad económica estratégica para el archipiélago.

Cuotas de túnidos

En la reunión se abordaron asimismo cuestiones regulatorias y de gestión de recursos, entre ellas “la posibilidad de que la propia Comisión realice un reparto directo de la cuota de túnidos a las regiones ultraperiféricas”, de forma independiente a los Estados miembros.

Además, Quintero planteó que el impacto de los reglamentos que está elaborando la Comisión sobre las RUP tenga un análisis diferenciado y adaptado a su realidad económica y territorial. Recalcó que “regiones como Canarias mantienen una pesca completamente sostenible, tanto desde una perspectiva económica como ambiental”, y defendió que esa realidad debe ser tenida en cuenta al definir la política pesquera común.

El comisario Costas Kadis respondió a todas las cuestiones planteadas y se comprometió a evaluar y a tener presente que los retos de las RUP deben ser diferentes y diferenciados, no solo en el ámbito económico, sino también en el reglamentario, informó Quintero tras el encuentro.