Jorge Rey alerta de un cambio importante del tiempo en Canarias esta semana: "Llegarán tormentas"

Jorge Rey ha publicado un nuevo vídeo en el que anuncia su pronóstico para los próximos días, en el que sus predicciones no gustarán mucho a los canarios. El joven meteorólogo ha advertido de cambio drástico en el clima, tanto en el archipiélago como en la península, debido a un "Atlántico muy movido" que ha propiciado la llegada de un frente desde el océano. Todos debemos prepararnos para la entrada de borrascas atlánticas que afectarán a gran parte del país.

El experto cree que, mientras en la Península se esperan lluvias intensas y un leve descenso de las temperaturas, en Canarias se producirá un aumento notable de la inestabilidad con tormentas a partir del jueves que podrían intensificarse durante el fin de semana.

El frente atlántico llegará el sábado

Según el pronóstico de Jorge Rey, el sábado se acercará el primer frente que se generalizará el domingo y traerá lluvias especialmente fuertes en Galicia, Castilla y León y el País Vasco, extendiéndose también por amplias zonas del oeste peninsular. "Vamos a tener fuertes lluvias en áreas del oeste y del norte peninsular", explicaba el meteorólogo. Él mismo avanzaba que los vientos del oeste y suroeste dejarán temperaturas templadas, incluso cercanas a los 30 grados en Andalucía y alrededor de los 25 en Madrid antes del gran cambio.

El joven detalla que se producirá un descenso térmico moderado, ya que las masas de aire que acompañan a estas borrascas son relativamente cálidas. "Las temperaturas bajarán, pero de manera poco importante gracias a los vientos del suroeste", apuntó Jorge Rey.

La semana estará marcada por la inestabilidad

El cambio atmosférico afectará a toda España, aunque de forma desigual. En el Levante y el sureste peninsular, donde las lluvias han sido intensas las últimas semanas, el tiempo estará más tranquilo, con precipitaciones "muy poco importantes" el miércoles y jueves, según explicó Jorge Rey.

Sin embargo, el sábado y domingo las lluvias llegarán noroeste peninsular, en la zona de Cataluña, con tormentas significativas que marcarán el inicio de un episodio húmedo de varios días. En el archipiélago, la previsión apunta a un aumento progresivo de nubosidad y actividad eléctrica, con temperaturas ligeramente más frescas, aunque sin un descenso acusado.

Canarias tendrá tormentas desde el jueves

El peor lado del pronóstico se lo ha llevado Canarias, porque Jorge Rey anticipa la llegada de las lluvias a partir del jueves. Las primeras precipitaciones serán débiles y dispersas, pero irán ganando intensidad durante el fin de semana, con tormentas localmente fuertes entre el viernes y el domingo.

"En Canarias, el jueves ya aparecerán algunas precipitaciones que irán a más a lo largo de los próximos días. El viernes, el sábado, el domingo ya llegarán las tormentas”, indicó Rey. Él mismo se reafirmaba recordando que la situación ya la predijo, porque esta situación "parece confirmar lo que anunciaban las cabañuelas hace unas semanas".

Los modelos meteorológicos confirman la entrada de aire húmedo procedente del Atlántico, que podría dejar acumulados importantes en las islas occidentales, sobre todo en zonas de La Palma, El HierroLa Gomera y Tenerife, sin descartar chubascos también en Gran Canaria.

La situación confirma otoño ya está aquí. Tras semanas de calor anómalo y estabilidad, "ya vemos cielos de inestabilidad, que en pocos días serán una realidad", concluía Jorge Rey.