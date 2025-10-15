Más de un millar de canarios se declararon en quiebra en el segundo trimestre de 2025

Los Juzgados de lo Mercantil en Canarias dibujaron una realidad preocupante durante el segundo trimestre de este año. Las cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sitúan a las Islas como la segunda comunidad autónoma con mayor número de concursos de acreedores entre ciudadanos de a pie y también como la segunda con más procedimientos judiciales por despido.

El dato no deja lugar a dudas. Entre abril y junio, 1.104 canarios [personas naturales no empresarias, como los define la estadística] se declararon en quiebra. Es un incremento del 69,3% respecto al mismo periodo de 2024. Solo Murcia (53,6%) presentó una tasa mayor, mientras que en tercer lugar está Cataluña (44,3%). La media nacional fue de 32,9, esto es, de 16,4 puntos por debajo de la tasa isleña. En términos prácticos, significa que casi 50 personas por cada 100.000 habitantes en Canarias acudieron a los juzgados mercantiles para intentar reestructurar sus deudas o poner fin a una insolvencia inasumible.

Las cifras totales de procedimientos concursales en Canarias [concursos de personas jurídicas, concursos de personales naturales empresarios, concursos de personas naturales no empresarias y concursos consecutivos] fue de 1.132, un 59% más que en la primavera de 2024, cuando se incoaron 652 asuntos. Los de personas jurídicas decrecieron un 35,3% (de 34 en el segundo trimestre de 2024 a 22 en el mismo periodo de este año), y los de personas naturales empresarias decrecieron un 76,9%, de 26 en la primavera de 2024 a seis en la de 2025.

Desahucios, impago del alquiler y okupas

Pero no todo fue negativo. A pesar del repunte de los concursos, los lanzamientos hipotecarios, es decir, los desahucios por impago del crédito, descendieron un 30%, pasando de 72 casos en 2024 a 50 en el mismo trimestre de este año. Un respiro leve, pero significativo.

Y entre los márgenes de estas cifras, surge una nota menos amarga: los llamados "juicios por ocupación ilegal de viviendas" [los casos de okupas] bajaron un 31%, con solo 28 procedimientos registrados en toda la región.

Si bien los procedimientos hipotecarios descendieron, los desahucios por impago de alquiler apenas retrocedieron un 2,6%, situándose en 332 casos. Canarias volvió a registrar la segunda tasa más alta del país, solo por detrás de Cataluña. En total, 406 lanzamientos se ejecutaron en el trimestre, un 9,8% menos que en 2024, lo que sitúa al Archipiélago en la tercera posición nacional en número de desalojos.

En cambio, los procedimientos monitorios [reclamaciones judiciales de deudas] descendieron, aunque Canarias mantiene el primer puesto nacional en proporción de casos: 813,6 por cada 100.000 habitantes. En total, fueron 18.214 procesos, un 11,3% menos que el año anterior. Es un dato que habla tanto de la conflictividad económica como de la alta litigiosidad en las Islas.

Donde sí se mantuvo la tensión fue en el terreno laboral. Con 2.616 demandas por despido, Canarias ocupó también el segundo puesto entre todas las Autonomías [casi 117 demandas por cada 100.000 habitantes], solo superada por Madrid (124,8%). La media nacional fue de un 83,7 pleitos por despido por cada 100.000 habitantes, lo que supone 33,2 puntos por debajo de la media canaria que, además, aumentó un 1% la celebración de este tipo de procedimiento sobre los asuntos tramitados en el mismo periodo del año anterior

Una tendencia que se repite en toda España

A nivel nacional, los concursos presentados en los juzgados mercantiles sumaron 18.106, un 18,9% más que el año anterior. La tendencia al alza se mantiene desde 2020, impulsada principalmente por los concursos de personas físicas no empresarias, que crecieron un 24,4%. Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana lideraron el ranking de casos.

En contraste, los concursos de empresas y autónomos cayeron de forma notable. El tejido empresarial parece resistir, pero los hogares no tanto: las familias, ahogadas por la inflación, la pérdida de empleo y el coste de la vida, son ahora las principales protagonistas de las quiebras.

Las ejecuciones hipotecarias también repuntaron en el país, con un aumento del 75,8%, aunque los lanzamientos efectivos descendieron un 11,6%. Una paradoja que refleja el retraso en los procesos judiciales y las negociaciones con entidades financieras antes de llegar al desalojo.

En el ámbito laboral, las demandas por despido bajaron un 2,2% en el conjunto del Estado, rompiendo una tendencia de cinco años consecutivos al alza. Sin embargo, el informe advierte de una desaceleración en el mercado de trabajo que podría recrudecerse en los próximos trimestres.