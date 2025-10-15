Rescatan una embarcación con 56 personas a la deriva al sur de Gran Canaria

A última hora de la madrugada del martes se activó un operativo de rescate tras el aviso de que una embarcación se encontraba a la deriva al sur de Gran Canaria.

A bordo viajaban 56 personas, que fueron auxiliadas y trasladadas al puerto de Arguineguín. El cayuco se localizó a unas 100 millas al sur de la isla.

Segunda embarcación

Se trata de la segunda embarcación de estas características que llega a Canarias en menos de 24 horas.

A primera hora de la tarde del martes, Salvamento Marítimo había escoltado hasta el puerto de La Restinga, en El Hierro, otro cayuco con unos 230 ocupantes, localizado a 17,7 kilómetros al sur de la isla.

Entre los migrantes rescatados se encuentran trece mujeres y seis menores.