Rescatan una embarcación con 56 personas a la deriva al sur de Gran Canaria
La embarcación, con 13 mujeres y seis menores, fue rescatada durante la madrugada del martes al miércoles a casi 100 millas del sur de Gran Canaria
A última hora de la madrugada del martes se activó un operativo de rescate tras el aviso de que una embarcación se encontraba a la deriva al sur de Gran Canaria.
A bordo viajaban 56 personas, que fueron auxiliadas y trasladadas al puerto de Arguineguín. El cayuco se localizó a unas 100 millas al sur de la isla.
Segunda embarcación
Se trata de la segunda embarcación de estas características que llega a Canarias en menos de 24 horas.
A primera hora de la tarde del martes, Salvamento Marítimo había escoltado hasta el puerto de La Restinga, en El Hierro, otro cayuco con unos 230 ocupantes, localizado a 17,7 kilómetros al sur de la isla.
Entre los migrantes rescatados se encuentran trece mujeres y seis menores.
