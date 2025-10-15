DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

Nuevos inconvenientes en el traslado de menores migrantes no acompañados con solicitud de asilo. El vaivén en las derivaciones y la demora del Gobierno central en realizarlas desalienta a los niños, quienes tras esperar a su derivación deciden no continuar con el viaje hacia el territorio peninsular. 47 menores que ya se encuentran en el centro Canarias 50 —un recurso temporal habilitado por el Estado como etapa previa al viaje a la Península— han decidido detener su reubicación y permanecer en el Archipiélago tras comprobar que su estancia en el recurso se ha prolongado más de lo inicialmente previsto y expresar su arraigo en las Islas. Así lo explicó la directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, al término de la reunión del comité interadministrativo celebrada ayer con el Estado para abordar los traslados de menores solicitantes de protección internacional.

