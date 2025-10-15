DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

En Directo
Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.
Alexandra Socorro
Hartazgo en el Ejecutivo canario: "A este ritmo se tardará más de un año en trasladar a todos los menores asilados"
Hasta el momento solo 182 chicos con protección internacional han sido trasladados a la Península
Alexandra Socorro
Canarias acusa al Estado de alterar las cifras en el traslado de menores con asilo
La Administración central se ha comprometido a reubicar a 231 menores con asilo durante las semanas restantes de octubre
EFE
Senegal intercepta frente a sus costas una embarcación con más de 120 migrantes
La Marina Nacional de Senegal ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que la interceptación tuvo lugar el domingo a unos 110 kilómetros de las costas de Sangomar
EFE
Llega a El Hierro un cayuco con unas 230 personas
El cayuco pudo llegar hasta el puerto de La Restinga sin incidencias
Alexandra Socorro
El descenso de llegadas en la ruta canaria revela la violencia en Mauritania
Mientras Canarias celebra como un éxito la disminución de llegadas de cayucos o pateras desde Mauritania, expertos advierten sobre lo que subyace tras esta caída: una política de externalización de fronteras que se disfraza de cooperación internacional, pero que en la práctica perpetúa situaciones de violencia. La llegada de personas migrantes al Archipiélago procedentes del país se ha reducido un 52% en los primeros nueve meses del año, con un total de 8.178 personas frente a las 16.976 registradas en el mismo periodo del año anterior. Aunque responsables políticos atribuyen este descenso a la colaboración con Mauritania –uno de los principales países de origen de quienes acceden a las Islas a través de la ruta canaria, considerada la más peligrosa y letal del mundo–, organizaciones internacionales como Human Rights Watch alertan sobre abusos en los controles migratorios, financiados además con fondos europeos.
La Provincia
El Estado entregará a Canarias 5 millones de euros extra para la atención a los menores migrantes
El Ministerio de Juventud e Infancia refuerza el apoyo económico a los territorios fronterizos para la atención a la infancia migrante no acompañada
EFE
Aragón acoge a los tres primeros menores migrantes trasladados desde Canarias por el procedimiento exprés
La Comunida Autónoma ha recibido 12 expedientes de chicos procedentes de las Islas
Alexandra Socorro
Las trabas en los traslados frenan el viaje de 47 menores con asilo
Nuevos inconvenientes en el traslado de menores migrantes no acompañados con solicitud de asilo. El vaivén en las derivaciones y la demora del Gobierno central en realizarlas desalienta a los niños, quienes tras esperar a su derivación deciden no continuar con el viaje hacia el territorio peninsular. 47 menores que ya se encuentran en el centro Canarias 50 —un recurso temporal habilitado por el Estado como etapa previa al viaje a la Península— han decidido detener su reubicación y permanecer en el Archipiélago tras comprobar que su estancia en el recurso se ha prolongado más de lo inicialmente previsto y expresar su arraigo en las Islas. Así lo explicó la directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, al término de la reunión del comité interadministrativo celebrada ayer con el Estado para abordar los traslados de menores solicitantes de protección internacional.
Alexandra Socorro
Las pruebas de edad frustran los primeros traslados exprés de menores migrantes desde Canarias
Solo tres de los cinco traslados exprés previstos para esta semana podrán realizarse al confirmarse que dos de los chicos son mayores de edad
Flora Marimón
Un vacío legal deja sin castigo a asesinos y violadores en alta mar
La Fiscalía avisa a la UE de que la ley actual española impide perseguir delitos graves cometidos en embarcaciones en aguas internacionales
