La Aemet prevé lluvias este viernes en Canarias, con posible incidencia en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia la llegada de un episodio de inestabilidad atmosférica a Canarias este viernes, con baja probabilidad de lluvias débiles o moderadas en las islas orientales y mayor intensidad en las occidentales, donde podrían producirse chubascos localmente fuertes e incluso tormentas aisladas.

En la provincia de Las Palmas, las precipitaciones se esperan principalmente por la tarde, sin descartar lluvias puntuales en zonas de interior y medianías. En general, los cielos se mantendrán parcialmente nubosos, con temperaturas estables o en ligero ascenso y viento flojo variable, con brisas en las costas.

Previsión detallada por islas orientales:

Gran Canaria: cielos con intervalos nubosos que tenderán a cubiertos al final del día. Podrían registrarse lluvias débiles o moderadas, especialmente en la segunda mitad de la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables, con ligeros ascensos en zonas de interior.

Temperaturas: mín. 22 °C / máx. 25 °C

Lanzarote: nubosidad media y alta durante gran parte del día, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales por la tarde. Viento flojo y brisas suaves en horas centrales.

Temperaturas: mín. 19 °C / máx. 25 °C

Fuerteventura: intervalos nubosos similares a los de Lanzarote, con posibilidad de lluvias dispersas por la tarde, más probables en el interior. Temperaturas sin cambios y viento flojo.

Temperaturas: mín. 20 °C / máx. 25 °C

Islas occidentales

En las islas occidentales, la Aemet prevé mayor inestabilidad, con probabilidad de lluvias localmente fuertes en El Hierro, La Palma y La Gomera, que podrán ir acompañadas de tormentas ocasionales. En Tenerife, los chubascos serán más moderados y se concentrarán en el norte y este durante la tarde-noche.

Tenerife: mín. 21 °C / máx. 26 °C

La Gomera: mín. 22 °C / máx. 27 °C

La Palma: mín. 22 °C / máx. 25 °C

El Hierro: mín. 17 °C / máx. 22 °C

En el mar, se prevé componente norte o noreste de fuerza 2 a 3, amainando a variable 1 a 3, con mar rizada y mar de fondo del noroeste de hasta 2 metros en las costas del norte del archipiélago.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, salvo ligeros ascensos en las islas occidentales, mientras que el viento soplará flojo con predominio del sur en la provincia oriental y del noroeste en la occidental.