Canarias apuesta por La Palma para albergar la sede principal del Centro Nacional de Vulcanología
Tenerife tendrá una subsede centrada en la investigación científica
Así lo han explicado los presidentes insulares de La Palma y de Tenerife, Sergio Rodríguez y Rosa Dávila, durante la presentación a los medios de la candidatura de Canarias para albergar el Centro Nacional de Vulcanología. Se trata, como han explicado las autoridades, de una candidatura "conjunta" que demuestra la capacidad de Canarias "para llegar a acuerdos" e ir "de la mano".
La propuesta será llevada a Consejo de Gobierno el próximo 22 de octubre con la vista puesta a entregarla al Ministerio de Ciencia el día 24 del mismo mes.
(EN AMPLIACIÓN)
