Rescatan un cayuco con unas 100 personas migrantes a bordo en El Hierro

Salvamento Marítimo procede en estos momentos a acompañar a puerto a un cayuco en el que viajarían unas 100 personas migrantes, aproximandamente, y que fue localizado a 7 milllas al suroeste de La Restinga, en El Hierro.

Según informa el organismo estatal, la embarcación fue localizada en el mediodía de este jueves por un radar SIVE, navegando por sus propios medios "muy cerca" de la isla, a donde acudió a su encuentro la Salvamar DIPHDA.

Si bien la embarcación aún no ha llegado a tierra, se calcula que viajen en ella en torno a 100 personas.