Primero Canarias activa la unidad nacionalista y aspira a formar grupo en el Congreso

La unidad nacionalista, al menos para las próximas elecciones generales, se vislumbra ya como un objetivo tangible y urgente para Municipalistas Primero Canarias. Según las estimaciones que maneja la formación que lideran los alcaldes de Gáldar y Agüimes, Teodoro Sosa y Óscar Hernández, respectivamente, si se sumaran los votos municipalistas obtenidos en todas las islas en 2023, el resultado trasladado a unas elecciones generales equivaldría a siete diputados en el Congreso —ahora solo CC ocupa un escaño—.

Conscientes de que el voto de los comicios autonómicos, insulares y municipales no es exactamente extrapolable a unas elecciones generales, por la polarización de los partidos nacionales, aun así creen que puede darse un escenario «más prudente»: con el 50% de esos sufragios municipalistas obtendrían cuatro escaños, suficientes para constituir grupo parlamentario propio en el Congreso. Pero para ello necesitan activar a ‘pico y pala’ la unidad del nacionalismo en Canarias, con la inclusión de «todas las fuerzas de obediencia canaria».

Municipalistas, progresistas y nacionalistas

Así lo explicó este viernes Óscar Hernández, que el sábado se convertirá oficialmente en el flamante presidente de Municipalistas Primero Canarias, en el congreso constituyente de esta formación, celebrado en el recinto ferial Infecar, en Las Palmas de Gran Canaria, un partido que se gestó desde enero de este año con el proceso de desconexión de Nueva Canarias (NC). Un portazo en toda regla a los personalismos de Román Rodríguez y Carmelo Ramírez.

De este congreso constituyente saldrá un mandato crucial: «la unidad de todas las fuerzas políticas de obediencia canaria para defender a esta tierra de los agravios estatales», sentenció Sosa. Para el dirigente de Primero Canarias, partido que se define como «municipalista, progresista y nacionalista», «un nacionalismo dividido es un nacionalismo perdedor. Un nacionalismo unido es un nacionalismo que reivindica y lucha».

La mesa de la unidad nacionalista

A juicio de Óscar Hernández, Canarias necesita una fuerza nacionalista fuerte, como tienen el País Vasco o Cataluña, que se haga oír en Madrid. «La unidad no es un capricho político, sino una exigencia de la sociedad civil», enfatizó. Por ello, lo primero que hará desde que acabe este congreso será poner en marcha «la mesa de la unidad nacionalista», para intentar la confluencia con CC, así como con formaciones municipalistas de todas las islas e, incluso, con Nueva Canarias, si no se autoexcluye, afirma Sosa al respecto.

En este punto, Hernández fue explícito sobre la relación con NC: «Hay voluntad de perdonar y olvidar las barbaridades que se hayan dicho. Lo más importante es que la unidad incluya a todos», remarcó.

Todos invitados menos Vox

Este sábado han sido invitadas a la clausura del congreso todas las sensibilidades de obediencia canaria además de partidos nacionales, como el PP y el PSOE, salvo Vox. Está previsto que acuda el presidente del Gobierno y secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, y aunque los máximos dirigentes de los socialistas y los populares canarios, Ángel Víctor Torres y Manuel Domínguez, han declinado la invitación por «cuestiones de agenda», mandarán a representantes de ambas formaciones.

Todo apunta a que Luis Campos, secretario general de Nueva Canarias, y su compañera Carmen Hernández, tampoco asistirán al acto. Óscar Hernández confía en que en este camino hacia las elecciones generales NC entre en razón, porque «no tiene sentido que se mantengan al margen».

Estabilidad y renovación

Para Hernández, Luis Campos es una persona cabal, de la que ha sido compañero durante años en NC. En este sentido, espera que se mantenga la estabilidad en instituciones como el Cabildo de Gran Canaria, hasta el final del mandato, pese a la fractura de NC.

«La división solo perjudica a Canarias. La unidad debe darse de abajo hacia arriba, dejando a un lado insularismos y personalismos para concentrarse en los problemas y soluciones», recalcó el nuevo líder municipalista.

Una dirección de jóvenes y mujeres

Primero Canarias se define en el congreso constituyente, al que han acudido 300 compromisarios, bajo tres preceptos: municipalista, progresista y nacionalista. El congreso elegirá el sábado al Consejo Político, de 150 personas, a la Comisión Ejecutiva, de 75, y a la Comisión Permanente, de 15, que trabajará codo con codo con Óscar Hernández, quien se convertirá en el primer presidente de la formación, cargo que venía desarrollando en la gestora.

En el equipo del presidente se ha primado la renovación, en especial de jóvenes y mujeres, como Valeria Guerra, concejala de Gáldar, que será la vicepresidenta primera; Vanessa Martín, alcaldesa de Ingenio (vicepresidenta segunda); el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña (vicepresidente tercero); o Samuel Henríquez, concejal de San Bartolomé, al frente de la secretaría de Organización, entre otros nombres, destacados.

Teodoro Sosa estará en el órgano de dirección, sin cargo orgánico, porque su papel se enfoca más a liderar la carrera electoral, previsiblemente al Cabildo grancanario.

Expansión a todas las islas

Primero Canarias tiene representación en 18 municipios de Gran Canaria y solo le queda afincarse antes de las elecciones autonómicas, insulares y locales en 2027 en Santa Brígida, Valleseco y Mogán, aunque su alcaldesa, Onalia Bueno, está invitada al Congreso.

La formación se expande y asegura que tiene contactos de confluencia «avanzados» en Lanzarote y Fuerteventura, así como en Tenerife, con fuerzas independientes del norte, La Gomera, El Hierro y La Palma.