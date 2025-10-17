Canarias afronta un sábado nublado con lluvias débiles que podrían llegar a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura

El archipiélago canario se prepara para un sábado con predominio de cielos nubosos, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se esperan lluvias débiles a moderadas por la tarde, especialmente en zonas de interior de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, aunque podrán aparecer chubascos en otras islas occidentales.

En el mar, los vientos soplarán del noroeste con intensidad 2 o 3, aumentando ocasionalmente a 4 en el suroeste. Por la noche se prevé rolada a norte o noreste, con rizada o marejadilla y mar de fondo de 1 a 2 metros.

Pronóstico para las islas orientales

La isla de Gran Canaria tendrá intervalos nubosos que tenderán a nuboso o cubierto a partir del mediodía. Las lluvias serán débilmente ocasionales, concentradas en el interior por la tarde, mientras que el norte podría registrar precipitaciones durante la primera mitad del día. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y las máximas se mantendrán estables, con viento flojo de componente este y brisas costeras.

Temperaturas previstas: Las Palmas de Gran Canaria: 22°C – 26°C.

En Lanzarote, los cielos estarán nubosos, especialmente en el interior por la tarde y en el norte al final del día, con temperaturas estables. El viento será flojo del norte, acompañado de brisas en las costas.

Temperaturas previstas: Arrecife: 19°C – 27°C.

Avisos amarillos de este viernes / Aemet Canarias

Por su parte, Fuerteventura presentará intervalos nubosos, con predominio de cielos nublados a primeras horas y por la tarde. Se esperan brisas en las costas y viento flojo del nordeste, con temperaturas mínimas de 20°C y máximas de 25°C en Puerto del Rosario.

Pronóstico en el resto de Canarias

En las islas occidentales como Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, también se esperan cielos nubosos y lluvias débiles a moderadas, especialmente en zonas de interior por la tarde, con temperaturas máximas estables y mínimas en ligero ascenso.