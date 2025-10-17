Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno de Canarias alerta de errores en las solicitudes del Bono Alquiler Joven: cómo arreglarlos durante el último día para solicitarlo

El Instituto Canario de la Vivienda advierte de fallos comunes en la documentación y anima a revisar los expedientes antes del 17 de octubre

Bono Alquiler Joven

Bono Alquiler Joven / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) ha hecho un llamamiento urgente a todas las personas que han solicitado el Bono de Alquiler Joven para que revisen con detenimiento sus expedientes, tras detectar numerosos errores e incidencias en las solicitudes presentadas. La revisión, subraya el organismo, es clave para agilizar la tramitación y evitar exclusiones por documentación incompleta o incorrecta.

Desde el ICAVI se recuerda que una solicitud registrada dentro del plazo pero con errores podría quedar fuera del proceso de concesión si no se corrige a tiempo. El plazo para presentar solicitudes finaliza este viernes, 17 de octubre, a las 23:59 horas, a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias o de forma presencial en las oficinas de registro de todas las islas.

Errores más frecuentes detectados

Entre las principales incidencias que el Instituto ha identificado figuran:

  • No marcar la casilla de autorización para consultar los datos tributarios.
  • No firmar la declaración responsable por todas las personas mayores de 14 años de la unidad de convivencia.
  • Indicar que se dispone de contrato de alquiler sin adjuntarlo.
  • Presentar únicamente la solicitud sin añadir la declaración responsable correspondiente.

Cómo subsanar los errores

Las personas que hayan presentado la solicitud con certificado digital pueden aportar la documentación pendiente a través del área personal de la sede electrónica.

Quienes la hayan tramitado por otros medios, deberán hacerlo mediante registro electrónico general o de forma presencial en cualquiera de las oficinas de registro de las islas.

Información y contacto

El ICAVI mantiene abiertos sus canales de atención telefónica:

El Gobierno de Canarias insiste en la importancia de completar correctamente cada expediente para garantizar el acceso a una ayuda que busca facilitar la emancipación de los jóvenes en las islas y fomentar el acceso a una vivienda digna y asequible.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre de moda en España
  2. Clavijo, presidente motero
  3. La Justicia europea cuestiona el proceso de estabilización de interinos
  4. Muere un emú atropellado en la autovía GC-3 a la altura de Siete Palmas: la Policía Local de Las Palmas investiga el origen del animal y las causas del siniestro
  5. Así hemos vivido la primera edición de los Culinary Hotel Awards, premios a la excelencia gastronómica en el sector hotelero de Canarias
  6. El transporte gratuito tendrá los 120 millones que exige Canarias
  7. El descenso de llegadas en la ruta canaria revela la violencia en Mauritania
  8. El PSOE presenta una ley para que Canarias deje de ser un “paraíso fiscal para los fondos buitre”

Canarias afronta un sábado nublado con lluvias débiles que podrían llegar a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura

Canarias afronta un sábado nublado con lluvias débiles que podrían llegar a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura

La Aemet prevé lluvias este viernes en Canarias, con posible incidencia en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura

La Aemet prevé lluvias este viernes en Canarias, con posible incidencia en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura

PAU 2026: Fechas, horarios y sedes confirmadas para las pruebas de acceso a la universidad en Canarias

PAU 2026: Fechas, horarios y sedes confirmadas para las pruebas de acceso a la universidad en Canarias

El Gobierno de Canarias alerta de errores en las solicitudes del Bono Alquiler Joven: cómo arreglarlos durante el último día para solicitarlo

El Gobierno de Canarias alerta de errores en las solicitudes del Bono Alquiler Joven: cómo arreglarlos durante el último día para solicitarlo

Canarias intensifica la vigilancia tras detectar posibles síntomas de filoxera en una viña de Candelaria

Canarias intensifica la vigilancia tras detectar posibles síntomas de filoxera en una viña de Candelaria

La pobreza infantil golpea con fuerza a Canarias: cuatro de cada diez niños la sufren a diario

La pobreza infantil golpea con fuerza a Canarias: cuatro de cada diez niños la sufren a diario

El Gobierno de Canarias cierra hoy el plazo para solicitar el Bono Alquiler Joven 2025: así puedes presentar la solicitud

El Gobierno de Canarias cierra hoy el plazo para solicitar el Bono Alquiler Joven 2025: así puedes presentar la solicitud

TheGrefg causa revuelo por su frase en su viaje a las Islas Canarias: "Cuando volvamos a España"

TheGrefg causa revuelo por su frase en su viaje a las Islas Canarias: "Cuando volvamos a España"
Tracking Pixel Contents