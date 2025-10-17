El Gobierno de Canarias alerta de errores en las solicitudes del Bono Alquiler Joven: cómo arreglarlos durante el último día para solicitarlo
El Instituto Canario de la Vivienda advierte de fallos comunes en la documentación y anima a revisar los expedientes antes del 17 de octubre
El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) ha hecho un llamamiento urgente a todas las personas que han solicitado el Bono de Alquiler Joven para que revisen con detenimiento sus expedientes, tras detectar numerosos errores e incidencias en las solicitudes presentadas. La revisión, subraya el organismo, es clave para agilizar la tramitación y evitar exclusiones por documentación incompleta o incorrecta.
Desde el ICAVI se recuerda que una solicitud registrada dentro del plazo pero con errores podría quedar fuera del proceso de concesión si no se corrige a tiempo. El plazo para presentar solicitudes finaliza este viernes, 17 de octubre, a las 23:59 horas, a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias o de forma presencial en las oficinas de registro de todas las islas.
Errores más frecuentes detectados
Entre las principales incidencias que el Instituto ha identificado figuran:
- No marcar la casilla de autorización para consultar los datos tributarios.
- No firmar la declaración responsable por todas las personas mayores de 14 años de la unidad de convivencia.
- Indicar que se dispone de contrato de alquiler sin adjuntarlo.
- Presentar únicamente la solicitud sin añadir la declaración responsable correspondiente.
Cómo subsanar los errores
Las personas que hayan presentado la solicitud con certificado digital pueden aportar la documentación pendiente a través del área personal de la sede electrónica.
Quienes la hayan tramitado por otros medios, deberán hacerlo mediante registro electrónico general o de forma presencial en cualquiera de las oficinas de registro de las islas.
Información y contacto
El ICAVI mantiene abiertos sus canales de atención telefónica:
- Provincia de Santa Cruz de Tenerife: 922 922 609, 922 747 401 y 922 747 403.
- Provincia de Las Palmas: 928 115 569 y 928 115 891.
El Gobierno de Canarias insiste en la importancia de completar correctamente cada expediente para garantizar el acceso a una ayuda que busca facilitar la emancipación de los jóvenes en las islas y fomentar el acceso a una vivienda digna y asequible.
