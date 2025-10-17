El Gobierno de Canarias alerta de errores en las solicitudes del Bono Alquiler Joven: cómo arreglarlos durante el último día para solicitarlo

El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) ha hecho un llamamiento urgente a todas las personas que han solicitado el Bono de Alquiler Joven para que revisen con detenimiento sus expedientes, tras detectar numerosos errores e incidencias en las solicitudes presentadas. La revisión, subraya el organismo, es clave para agilizar la tramitación y evitar exclusiones por documentación incompleta o incorrecta.

Desde el ICAVI se recuerda que una solicitud registrada dentro del plazo pero con errores podría quedar fuera del proceso de concesión si no se corrige a tiempo. El plazo para presentar solicitudes finaliza este viernes, 17 de octubre, a las 23:59 horas, a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias o de forma presencial en las oficinas de registro de todas las islas.

Errores más frecuentes detectados

Entre las principales incidencias que el Instituto ha identificado figuran:

No marcar la casilla de autorización para consultar los datos tributarios .

. No firmar la declaración responsable por todas las personas mayores de 14 años de la unidad de convivencia.

por todas las personas mayores de 14 años de la unidad de convivencia. Indicar que se dispone de contrato de alquiler sin adjuntarlo .

. Presentar únicamente la solicitud sin añadir la declaración responsable correspondiente.

Cómo subsanar los errores

Las personas que hayan presentado la solicitud con certificado digital pueden aportar la documentación pendiente a través del área personal de la sede electrónica.

Quienes la hayan tramitado por otros medios, deberán hacerlo mediante registro electrónico general o de forma presencial en cualquiera de las oficinas de registro de las islas.

Información y contacto

El ICAVI mantiene abiertos sus canales de atención telefónica:

Provincia de Santa Cruz de Tenerife : 922 922 609, 922 747 401 y 922 747 403.

922 922 609, 922 747 401 y 922 747 403. Provincia de Las Palmas: 928 115 569 y 928 115 891.

El Gobierno de Canarias insiste en la importancia de completar correctamente cada expediente para garantizar el acceso a una ayuda que busca facilitar la emancipación de los jóvenes en las islas y fomentar el acceso a una vivienda digna y asequible.