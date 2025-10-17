El Gobierno de Canarias cierra hoy el plazo para solicitar el Bono Alquiler Joven 2025: así puedes presentar la solicitud

El Gobierno de Canarias ha avisado a todos los interesados de que hoy finaliza el plazo para solicitar el Bono Alquiler Joven 2025. Esta es una ayuda directa impulsada por el Ejecutivo de las islas con el objetivo de que los jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos limitados, puedan asumir la carga del alquiler en un contexto de encarecimiento de la vivienda. Si estás interesado en solicitarlo, debes seguir estos pasos.

Los beneficiarios recibirán 250 euros durante dos años

El programa regulado por el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) ofrece un ingreso mensual de hasta 250 euros durante un máximo de 24 meses. El ICAVI tiene el objetivo de fomentar la independencia de los jóvenes y garantizar el acceso a una vivienda digna. La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de Canarias desde el pasado 26 de septiembre, permite solicitar la ayuda tanto para el alquiler de viviendas completas como de habitaciones.

El límite del precio del alquiler varía según la localidad, que están clasificadas entre municipios del Grupo A y B. Para los primeros, el tope del alquiler es de 900 euros al mes para viviendas y 450 para habitaciones. Por su parte, en los segundos, el máximo permitido es de 750 euros para viviendas y 375 euros para habitaciones.

En el grupo se incluyen:

En el Grupo B están:

El Bono Alquiler Joven es una oportunidad ante la dificultad de emancipación juvenil

El Bono Alquiler Joven se enmarca en el Plan Estatal de Vivienda, con financiación estatal y autonómica. Canarias, donde el precio del alquiler ha aumentado más de un 35 % en los últimos cinco años, afronta una de las tasas más bajas de emancipación juvenil de España. Solo el 15,7 % de los jóvenes logra vivir de forma independiente, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud.

El Ejecutivo regional busca aliviar la presión económica de los jóvenes inquilinos y fomentar su independencia.

La solicitud se podrá hacer hasta la medianoche

Los interesados pueden presentar la solicitud telemáticamente a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias hasta la media noche de hoy. Sin embargo, si prefieres hacerlo de manera presencial, puedes acudir a cualquiera de las oficinas de los registros generales de los cabildos insulares, las cuales permanecen abiertas hasta las 14:00 en todas sus sedes.

El proceso es de concurrencia no competitiva, lo que significa que las solicitudes se valoran por orden de entrada, y solo se aprueban aquellas completas y correctas que cumplan todos los requisitos. Por ello, el Ejecutivo autonómico ha instado a los solicitantes a revisar su documentación antes de que cierre el plazo.

Estos son los principales errores detectados en las solicitudes

El ICAVI ha publicado un listado de incidencias frecuentes que pueden dejar fuera a los solicitantes si no se corrigen a tiempo. Entre los errores más comunes figuran:

No marcar la casilla de autorización para consultar datos tributarios.

Falta de firma en la declaración responsable por parte de todos los miembros mayores de 14 años de la unidad de convivencia.

por parte de todos los miembros mayores de 14 años de la unidad de convivencia. No adjuntar el contrato de alquiler o presentarlo sin los datos bancarios del arrendador.

o presentarlo sin los datos bancarios del arrendador. Incluir contratos de temporada , que no son válidos según la Ley de Arrendamientos Urbanos.

, que no son válidos según la Ley de Arrendamientos Urbanos. Aportar un certificado de empadronamiento individual en lugar del histórico colectivo, lo que retrasa la tramitación.

El Gobierno recuerda que los pagos del alquiler deben poder verificarse mediante transferencia bancaria o recibos firmados, ya que los pagos por Bizum u otros métodos pueden generar problemas de comprobación.

Así puedes recibir información oficial

Los jóvenes que tengan dudas pueden contactar con los teléfonos de atención del ICAVI (922 922 609 y 928 115 569) o a través del servicio 012 del Gobierno de Canarias. También las Cámaras de Comercio ofrecen asistencia en los números 922 165 745 y 928 216 525.

A falta de horas para el cierre del plazo, el Gobierno insiste en que los solicitantes revisen su expediente y subsanen cualquier error antes de la medianoche. Solo las solicitudes completas y correctas podrán acceder a la ayuda.

Los expertos advierten de que el encarecimiento del alquiler está empujando a muchos jóvenes canarios a retrasar su emancipación o emigrar a la Península. Por esta razón, programas como el Bono Alquiler Joven se consideran esenciales para fomentar el arraigo local y aliviar la desigualdad habitacional, especialmente en las zonas donde la vivienda está más cara.