PAU 2026: Fechas, horarios y sedes confirmadas para las pruebas de acceso a la universidad en Canarias
La convocatoria ordinaria se celebrará del 2 al 5 de junio y la extraordinaria del 1 al 3 de julio de 2026, con una organización por modalidades y sesiones adaptada al nuevo calendario educativo
El curso académico 2025-2026 ya cuenta con el calendario oficial de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Canarias. Tanto el alumnado como los centros educativos ya pueden comenzar a planificar su preparación gracias a la publicación de las fechas, horarios y estructura de las convocatorias ordinaria y extraordinaria de la PAU 2026.
Como cada año, se celebrarán dos convocatorias: una ordinaria en junio y otra extraordinaria en julio, dirigidas a todo el alumnado de segundo de Bachillerato y de ciclos formativos de grado superior que quiera acceder a la universidad.
- Convocatoria ordinaria: del 2 al 5 de junio de 2026
- Convocatoria extraordinaria: del 1 al 3 de julio de 2026
Estas fechas han sido fijadas por la Comisión Organizadora de la PAU en Canarias y están adaptadas al calendario educativo del curso 2025-2026.
Modalidades y estructura de los exámenes
La PAU 2026 se organiza por modalidades educativas para facilitar el desarrollo de la fase general y la fase de opción. Así, el alumnado se divide según su itinerario:
- 2 de junio: estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales, Artes y modalidad General
- 3 de junio: estudiantes de la modalidad de Ciencias
Cada jornada se distribuye en tres sesiones principales, con exámenes en mañana y tarde. Además, se ha establecido una cuarta sesión vespertina para las materias con coincidencia horaria o de opción múltiple.
Materias troncales por día
- Lengua Castellana y Literatura II: Se examina en la primera sesión del primer día de cada grupo.
- Lengua Extranjera II (inglés, francés, alemán o italiano): Segunda sesión de la mañana.
- Historia de España o Historia de la Filosofía: tercera sesión de la tarde.
- Las asignaturas de la fase de opción incluyen Matemáticas II, Física, Biología, Química, Historia del Arte, Geografía, Dibujo Técnico II, entre otras.
La estructura se repite de forma similar en la convocatoria extraordinaria, con horarios adaptados y los mismos criterios de división por especialidades.
Ejemplo de distribución para modalidad de Ciencias (3 de junio de 2026):
- 9:30 h – Lengua Castellana y Literatura II
- 12:00 h – Lengua Extranjera II
- 16:00 h – Historia de España o Historia de la Filosofía
Los días siguientes estarán destinados a la realización de las asignaturas de modalidad (fase de opción), como Matemáticas, Física, Química, Biología, entre otras.
Cuarta sesión (reserva):
Se habilita una sesión de reserva para resolver coincidencias de horarios en las materias de opción. Esta sesión se celebra el último día en horario de tarde (a partir de las 18:30 h).
Sedes de la PAU 2026 en Canarias
Aunque la publicación definitiva de las sedes está pendiente, se han anunciado los centros habituales por islas:
Sedes en la provincia de Las Palmas (ULPGC):
- Gran Canaria: Edificio La Granja, Avda. Marítima (junto al Hospital Materno Infantil)
- Fuerteventura: IES Santo Tomás de Aquino
- Lanzarote: IES Blas Cabrera Felipe (junio), IES César Manrique (julio)
Sedes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (ULL):
- Información detallada pendiente de publicación
Es importante consultar con antelación la sede asignada, ya que puede variar dependiendo del centro educativo de origen o de la modalidad.
Consideraciones importantes
- El alumnado puede elegir presentarse a la fase general, a la de opción, o a ambas.
- La elección entre Historia de España e Historia de la Filosofía es exclusiva para la fase general. En la fase de opción, el alumno puede examinarse de ambas si lo desea.
- Si un alumno se ha matriculado en varias asignaturas de la fase de opción, no está obligado a presentarse a todas.
- En caso de coincidencia horaria, se da prioridad a la materia que aparece primera en el horario, mientras que la segunda se reprograma en la sesión de reserva.
- Las pruebas de lengua extranjera de opción se realizarán el miércoles 3 de junio a las 12:00 h.
Durante la convocatoria extraordinaria, la organización será muy similar, aunque concentrada en tres días: del 1 al 3 de julio. Los horarios de examen también están estructurados en tres sesiones diarias (mañana y tarde), y se mantienen las mismas materias y distribución por modalidades.
Las sedes para esta convocatoria serán similares, aunque con ajustes logísticos:
- Gran Canaria: Edificio La Granja
- Fuerteventura: IES Santo Tomás de Aquino
- Lanzarote: IES César Manrique
Recomendaciones para el alumnado
- Consultar el calendario oficial y el horario detallado en los portales de la ULL y la ULPGC.
- Verificar la sede asignada y llegar con antelación suficiente.
- Llevar documentación personal válida y material autorizado para cada examen.
- Organizar las materias de opción con tiempo, especialmente si existe la posibilidad de coincidencia horaria.
- En caso de duda, acudir al departamento de orientación de su centro educativo o consultar en las webs oficiales.
