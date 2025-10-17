PAU 2026: Fechas, horarios y sedes confirmadas para las pruebas de acceso a la universidad en Canarias

El curso académico 2025-2026 ya cuenta con el calendario oficial de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Canarias. Tanto el alumnado como los centros educativos ya pueden comenzar a planificar su preparación gracias a la publicación de las fechas, horarios y estructura de las convocatorias ordinaria y extraordinaria de la PAU 2026.

Como cada año, se celebrarán dos convocatorias: una ordinaria en junio y otra extraordinaria en julio, dirigidas a todo el alumnado de segundo de Bachillerato y de ciclos formativos de grado superior que quiera acceder a la universidad.

Convocatoria ordinaria: del 2 al 5 de junio de 2026

del Convocatoria extraordinaria: del 1 al 3 de julio de 2026

Estas fechas han sido fijadas por la Comisión Organizadora de la PAU en Canarias y están adaptadas al calendario educativo del curso 2025-2026.

Modalidades y estructura de los exámenes

La PAU 2026 se organiza por modalidades educativas para facilitar el desarrollo de la fase general y la fase de opción. Así, el alumnado se divide según su itinerario:

2 de junio: estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales , Artes y modalidad General

estudiantes de , y modalidad 3 de junio: estudiantes de la modalidad de Ciencias

Cada jornada se distribuye en tres sesiones principales, con exámenes en mañana y tarde. Además, se ha establecido una cuarta sesión vespertina para las materias con coincidencia horaria o de opción múltiple.

Materias troncales por día

Lengua Castellana y Literatura II : Se examina en la primera sesión del primer día de cada grupo.

: Se examina en la primera sesión del primer día de cada grupo. Lengua Extranjera II (inglés, francés, alemán o italiano): Segunda sesión de la mañana.

(inglés, francés, alemán o italiano): Segunda sesión de la mañana. Historia de España o Historia de la Filosofía : tercera sesión de la tarde.

o : tercera sesión de la tarde. Las asignaturas de la fase de opción incluyen Matemáticas II, Física, Biología, Química, Historia del Arte, Geografía, Dibujo Técnico II, entre otras.

La estructura se repite de forma similar en la convocatoria extraordinaria, con horarios adaptados y los mismos criterios de división por especialidades.

Ejemplo de distribución para modalidad de Ciencias (3 de junio de 2026):

9:30 h – Lengua Castellana y Literatura II

– Lengua Castellana y Literatura II 12:00 h – Lengua Extranjera II

– Lengua Extranjera II 16:00 h – Historia de España o Historia de la Filosofía

Los días siguientes estarán destinados a la realización de las asignaturas de modalidad (fase de opción), como Matemáticas, Física, Química, Biología, entre otras.

Cuarta sesión (reserva):

Se habilita una sesión de reserva para resolver coincidencias de horarios en las materias de opción. Esta sesión se celebra el último día en horario de tarde (a partir de las 18:30 h).

Sedes de la PAU 2026 en Canarias

Aunque la publicación definitiva de las sedes está pendiente, se han anunciado los centros habituales por islas:

Gran Canaria : Edificio La Granja, Avda. Marítima (junto al Hospital Materno Infantil)

Edificio La Granja, Avda. Marítima (junto al Hospital Materno Infantil) Fuerteventura : IES Santo Tomás de Aquino

IES Santo Tomás de Aquino Lanzarote: IES Blas Cabrera Felipe (junio), IES César Manrique (julio)

Sedes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (ULL):

Información detallada pendiente de publicación

Es importante consultar con antelación la sede asignada, ya que puede variar dependiendo del centro educativo de origen o de la modalidad.

Consideraciones importantes

El alumnado puede elegir presentarse a la fase general, a la de opción, o a ambas.

La elección entre Historia de España e Historia de la Filosofía es exclusiva para la fase general. En la fase de opción, el alumno puede examinarse de ambas si lo desea.

Si un alumno se ha matriculado en varias asignaturas de la fase de opción, no está obligado a presentarse a todas .

. En caso de coincidencia horaria, se da prioridad a la materia que aparece primera en el horario , mientras que la segunda se reprograma en la sesión de reserva.

, mientras que la segunda se reprograma en la sesión de reserva. Las pruebas de lengua extranjera de opción se realizarán el miércoles 3 de junio a las 12:00 h.

Durante la convocatoria extraordinaria, la organización será muy similar, aunque concentrada en tres días: del 1 al 3 de julio. Los horarios de examen también están estructurados en tres sesiones diarias (mañana y tarde), y se mantienen las mismas materias y distribución por modalidades.

Las sedes para esta convocatoria serán similares, aunque con ajustes logísticos:

Gran Canaria: Edificio La Granja

Edificio La Granja Fuerteventura: IES Santo Tomás de Aquino

IES Santo Tomás de Aquino Lanzarote: IES César Manrique

Recomendaciones para el alumnado