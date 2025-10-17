La pobreza infantil golpea con fuerza a Canarias: cuatro de cada diez niños la sufren a diario

Un total de 91.000 niños canarios se encuentran en situación de pobreza. Esta problemática, que afecta a cuatro de cada diez menores isleños, presenta unas cifras especialmente alarmantes entre la población infantil, la más vulnerable.

Una de cada tres personas (31,2%) en las Islas está en riesgo de pobreza y exclusión social, según el último informe de la EAPN, la red europea que lucha contra la falta de recursos. El dato de 2024 es el más bajo de la última década, pero también el quinto peor de todo el país, bastante por encima de la media nacional (25,8%). Asimismo, entre estas 700.000 personas, hay más de 225.000 que sufren pobreza severa, es decir, que sobreviven con menos de 644 euros mensuales. En la misma línea, un cuarto de la población afronta el mes con menos de mil euros.

La decimoquinta edición del informe El Estado de la Pobreza. Canarias, 2025 ofrece una radiografía detallada del impacto de la pobreza en el Archipiélago, la evolución de esta problemática con el paso del tiempo y su comparación con el resto del Estado. Pese a que el territorio insular encadena cuatro años de mejora, ostenta algunas de las peores cifras por comunidades: el mayor porcentaje de hogares sin elementos básicos (11% del total) y el mayor número de personas con dificultades para llegar a fin de mes (1.279.000 personas, más de la mitad de su población).

