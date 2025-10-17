Los rectores piden al Gobierno duplicar su aportación a las universidades canarias en 2026

Los presupuestos iniciales de Canarias para 2026 no convencen a las universidades canarias. Tras acudir a una cita «cordial y empática» con la consejera de Ciencia, Migdalia Machín, los rectores de las instituciones académicas han insistido en la necesidad de duplicar la inversión del Ejecutivo de cara al año que viene.

En concreto, los rectores han explicado, tras la reunión, que el borrador inicial de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026 «no contempla las necesidades que las universidades tenemos planteadas». En estos términos se manifestó, concretamente, el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, quien insistió en que la subida del 1,6% en el presupuesto es insuficiente.

En este sentido también se manifestó el rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, quien insistió en que el presupuesto destinado a las universidades debería alcanzar «los nueve o diez millones» el año que viene.

«Estamos a la mitad de lo que necesitaríamos para poder desarrollar nuestras políticas», insistió Serra.«Estamos haciendo nuestro trabajo y lo estamos haciendo bien: ha crecido el número de matrículas de ingreso el primer curso y los niveles de empleabilidad», concretó García.

Reunión en Lanzarote

En estos términos se han manifestado los rectores tras una reunión celebrada en Lanzarote junto a la consejera. Pese al escollo de la financiación, de la cita admiten haber salido, sin embargo, «satisfechos». En concreto, los rectores se han congratulado porque la consejera haya establecido un «diálogo abierto, cordial, empático y que busca soluciones a los problemas». Se trata de la segunda reunión que se realiza en estos términos y el propósito es que se pueda repetir cada seis meses.

Durante la reunión, rectores y consejera debatieron y avanzaron en aspectos ligados a la financiación de los contratos predoctorales, a la captación de talento, a aspectos de los propios títulos así como aquellos que podrían suponer un obstáculo para el desarrollo de nuevos grados y nuevos másteres. «Hemos solventado también, hemos avanzado también en el contrato programa, poniendo ya un calendario para su operatividad en el año 2027».

La reunión permitió además repasar las políticas de becas y ayudas al desplazamiento. La nueva convocatoria incorpora la denominada «segunda oportunidad», la ampliación de las cuantías por excelencia académica y un nuevo aplicativo de gestión que agiliza la resolución de las solicitudes y mejora la atención al estudiantado. De hecho, estas becas pasarán de contar con una inversión de 700.000 euros a alcanzar el millón de euros, según ha adelantado la Consejería de Ciencia.

Asimismo, se revisó la aplicación de la Orden de Microcredenciales, que impulsa la formación modular y flexible en colaboración con las universidades.