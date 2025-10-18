La Aemet avisa: lluvias este domingo en Canarias

Canarias se prepara para un domingo, 19 de octubre, más propio del otoño, con cielos nubosos y lluvias débiles a moderadas que afectarán especialmente a zonas de interior y sur en varias islas. Así lo avanza la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé un día gris, con presencia de nubosidad variable desde primeras horas y precipitaciones que podrán repetirse por la tarde, sin descartar que lleguen a ser localmente moderadas.

El viento soplará flojo del nordeste en general, aunque irá ganando intensidad a medida que avance la jornada. Por la tarde se espera que aumente a moderado, sobre todo en costas abiertas al norte y zonas de altitud media. También habrá brisas, especialmente en vertientes norte y suroeste, lo que contribuirá a una sensación térmica más fresca en algunas áreas.

En Tenerife se esperan intervalos nubosos durante buena parte del día, con mayor cobertura al amanecer y por la tarde, cuando podrían registrarse lluvias en las vertientes sur. En el norte también podrían darse chubascos débiles a primeras horas. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con máximas en torno a los 26 grados en Santa Cruz.

Gran Canaria presentará un panorama similar, con cielos que tenderán a nubosos en la madrugada y de nuevo por la tarde. Las lluvias, de carácter ocasional, afectarán sobre todo al interior y sur de la isla, aunque no se descartan en el norte durante las primeras y últimas horas del día. En Las Palmas de Gran Canaria, el termómetro oscilará entre los 21 y 25 grados.

Predicción para el resto de la semana:



➡️En las Canarias occidentales lluvias que algunas podrían ser de fuerte intensidad.



➡️Hoy y mañana, en el interior sur peninsular y Baleares, chubascos que podrían ser de fuerte intensidad y acompañados de tormenta.



(1/2) pic.twitter.com/8zpXaHgN6r — AEMET (@AEMET_Esp) October 16, 2025

En La Palma, La Gomera y El Hierro predominarán los cielos nubosos durante el día, con mayor incidencia en las zonas de interior y sur por la tarde, donde las precipitaciones serán más probables. También podrían registrarse lluvias en el norte a últimas horas. Las temperaturas rondarán los 25 grados, con mínimas algo más frescas en medianías.

En el caso de Fuerteventura y Lanzarote, el día comenzará con intervalos nubosos que tenderán a despejarse hacia el mediodía. No se esperan lluvias significativas en estas islas orientales, aunque el viento del nordeste irá intensificándose por la tarde, lo que podría provocar un ligero descenso térmico, especialmente en zonas abiertas al norte.

En el mar, predominarán vientos del norte o nordeste fuerza 3 o 4, arreciando ocasionalmente a 5 mar adentro, sobre todo en costas del noroeste y sureste. Habrá marejadilla o marejada, y mar de fondo del noroeste con olas entre 1 y 2 metros. En otras áreas costeras se esperan condiciones más tranquilas, con rizada o marejadilla y vientos más variables al final del día.

El tiempo, isla a isla

Tenerife: Cielos nubosos al amanecer y por la tarde, con lluvias en vertientes sur y chubascos débiles en el norte. 22 °C / 26 °C.

Gran Canaria: Nubosidad variable, lluvias ocasionales en el interior y sur por la tarde, y posibles en el norte al inicio y final del día. 21 °C / 25 °C.

La Palma: Nuboso en general con probables lluvias débiles en interior por la tarde y en el norte a última hora. 21 °C / 25 °C.

La Gomera: Cielos nubosos, con lluvias en el sur e interior por la tarde, posibles chubascos débiles en el norte. 23 °C / 26 °C.

El Hierro: Nubosidad persistente, con lluvias por la tarde en el sur e interior; posibilidad de chubascos débiles en el norte. 18 °C / 23 °C.

Predicción del tiempo en Canarias, este domingo 19 de octubre / AEMET

Fuerteventura: Nuboso al inicio, tendiendo a poco nuboso. Sin lluvias previstas. 19 °C / 26 °C.

Lanzarote: Intervalos nubosos al amanecer, despejando progresivamente. Jornada seca. 20 °C / 27 °C.