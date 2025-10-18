Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sigue el pleno del Parlamento de Canarias, en directo

Frontis del Parlamento de Canarias.

Frontis del Parlamento de Canarias. / Parlamento de Canarias

Sigue en directo el pleno del Parlamento de Canarias de este viernes, 17 de octubre, en directo a través de este enlace.

Es una sesión plenaria para presentar el proyecto "¿Qué isla deseamos?", organizado por la Asocioación de Cooperación y Voluntariado Internacional Prensa Juvenil Canaria.

