La AEMET prevé un comienzo de semana con nubes y lluvias nocturnas en Canarias

Canarias se enfrenta a un comienzo de semana marcado por la nubosidad variable, con intervalos que tenderán a intensificarse especialmente durante las primeras y últimas horas del día. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un lunes sin fenómenos adversos destacados, aunque con la posibilidad de que se produzcan precipitaciones débiles durante la noche en varios puntos del Archipiélago. El ambiente será mayoritariamente húmedo y templado, manteniéndose las temperaturas dentro de los valores habituales para esta época del año.

El comportamiento atmosférico estará definido por una situación de estabilidad relativa con viento predominante del nordeste, que soplará con intensidad floja a moderada según la zona, reforzándose especialmente en extremos sureste y noroeste de las islas más montañosas. Esta circulación, junto con la nubosidad, mantendrá una sensación térmica estable y sin grandes contrastes entre el día y la noche.

En cuanto al estado del mar, la previsión apunta a condiciones mayormente tranquilas aunque variables, con viento de componente noreste de fuerza 3 a 4, ocasionalmente fuerza 5 mar adentro. Se esperan marejadillas aumentando localmente a marejada, especialmente lejos de la costa, con mar de fondo del noroeste generando olas de entre 1 y 2 metros. En el nordeste y sureste, los vientos serán más suaves y variables, con predominio de brisas en las primeras horas del día.

Las temperaturas seguirán sin cambios significativos, aunque podrían experimentarse ligeros ascensos de las máximas en zonas orientadas al sur. Las mínimas se mantendrán en valores suaves, especialmente en zonas costeras, lo que contribuirá a una jornada confortable pese a la cobertura nubosa.

Predicción de este lunes, 19 de octubre / AEMET

Este escenario meteorológico no solo define un lunes de transición en el tiempo atmosférico del Archipiélago, sino que además podría anticipar un patrón más otoñal durante los próximos días. Las condiciones previstas permiten realizar actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución en zonas donde las lluvias nocturnas puedan aparecer de forma puntual, especialmente en áreas del norte o interior de algunas islas.

Previsión por islas