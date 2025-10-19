Meteorología
La AEMET prevé un comienzo de semana con nubes y lluvias nocturnas en Canarias
Lunes con cielos nubosos, posibilidad de precipitaciones débiles por la noche y temperaturas estables en todo el Archipiélago, según la previsión oficial
Canarias se enfrenta a un comienzo de semana marcado por la nubosidad variable, con intervalos que tenderán a intensificarse especialmente durante las primeras y últimas horas del día. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un lunes sin fenómenos adversos destacados, aunque con la posibilidad de que se produzcan precipitaciones débiles durante la noche en varios puntos del Archipiélago. El ambiente será mayoritariamente húmedo y templado, manteniéndose las temperaturas dentro de los valores habituales para esta época del año.
El comportamiento atmosférico estará definido por una situación de estabilidad relativa con viento predominante del nordeste, que soplará con intensidad floja a moderada según la zona, reforzándose especialmente en extremos sureste y noroeste de las islas más montañosas. Esta circulación, junto con la nubosidad, mantendrá una sensación térmica estable y sin grandes contrastes entre el día y la noche.
En cuanto al estado del mar, la previsión apunta a condiciones mayormente tranquilas aunque variables, con viento de componente noreste de fuerza 3 a 4, ocasionalmente fuerza 5 mar adentro. Se esperan marejadillas aumentando localmente a marejada, especialmente lejos de la costa, con mar de fondo del noroeste generando olas de entre 1 y 2 metros. En el nordeste y sureste, los vientos serán más suaves y variables, con predominio de brisas en las primeras horas del día.
Las temperaturas seguirán sin cambios significativos, aunque podrían experimentarse ligeros ascensos de las máximas en zonas orientadas al sur. Las mínimas se mantendrán en valores suaves, especialmente en zonas costeras, lo que contribuirá a una jornada confortable pese a la cobertura nubosa.
Este escenario meteorológico no solo define un lunes de transición en el tiempo atmosférico del Archipiélago, sino que además podría anticipar un patrón más otoñal durante los próximos días. Las condiciones previstas permiten realizar actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución en zonas donde las lluvias nocturnas puedan aparecer de forma puntual, especialmente en áreas del norte o interior de algunas islas.
Previsión por islas
- Gran Canaria: Nuboso en el norte con posibilidad de lluvias débiles nocturnas. Resto de zonas con intervalos nubosos, especialmente en interiores del sur. Viento de nordeste flojo a moderado, más intenso en extremos. Temperaturas estables con ligera subida de las máximas.
- Lanzarote y Fuerteventura: Intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día, con baja probabilidad de lluvias débiles durante la noche. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo, con brisas por la mañana y componente norte por la tarde.
- Tenerife: Intervalos nubosos en general, más compactos en la vertiente sur durante el día. Posibles lluvias débiles en el nordeste por la noche y en el sur en la segunda mitad del día. Viento del nordeste flojo a moderado. Temperaturas sin cambios.
- La Gomera, El Hierro y La Palma: Nubosidad variable, más densa en el norte y zonas interiores durante la tarde. No se descartan lluvias débiles por la noche en el norte y por la tarde en el interior. Viento flojo del nordeste, aumentando en extremos. Temperaturas estables.
