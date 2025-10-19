Solo dos islas de Canarias tendrán festivos en lo que queda de octubre: revisa si tu municipio está entre los afortunados
Tres pueblos del Archipiélago pondrán el ritmo festivo a la recta final del mes con sus celebraciones patronales
Canarias encara los últimos días de octubre con apenas tres municipios que disfrutarán de jornadas festivas antes de cerrar el mes. Aunque el resto del Archipiélago mantendrá su actividad habitual, estas celebraciones locales suponen un pequeño respiro para trabajadores y vecinos, además de un impulso para el consumo en bares y comercios de la zona.
El Decreto 143/2024, aprobado el pasado 16 de septiembre, fija el calendario laboral para 2025 en el Archipiélago y establece un máximo de catorce días festivos retribuidos y no recuperables, de los cuales dos pueden ser locales. Cada ayuntamiento tiene libertad para determinar sus fechas, lo que explica que solo algunos municipios mantengan días de descanso adicionales en esta parte del año.
Tenerife y Gran Canaria, las únicas con festivos locales
En Tenerife, el municipio de El Tanque celebrará este 20 de octubre, la festividad del Santísimo Cristo del Calvario, mientras que el 21 de octubre, será día grande en Santa Úrsula, en honor a su patrona.
En Gran Canaria, Santa Lucía de Tirajana conmemorará el 24 de octubre la festividad de San Rafael, una cita que mezcla actos religiosos y celebraciones populares, y que supone uno de los días más señalados para el municipio sureño.
Efecto económico en el turismo y la hostelería
Aunque los festivos locales no alteran la actividad turística a gran escala, sí generan un movimiento interno de visitantes entre municipios. Restaurantes, cafeterías y pequeños negocios de las zonas de celebración esperan un repunte en las ventas, mientras que algunos sectores del transporte y servicios públicos aplicarán turnos especiales.
Lo que queda del calendario laboral 2025
El calendario laboral de Canarias para 2025 mantiene los siguientes festivos comunes en toda la comunidad:
- 1 de enero (Año Nuevo)
- 6 de enero (Epifanía)
- 17 y 18 de abril (Jueves y Viernes Santo)
- 1 de mayo (Día del Trabajo)
- 30 de mayo (Día de Canarias)
- 15 de agosto (Asunción de la Virgen)
- 1 de noviembre (Todos los Santos)
- 6 de diciembre (Constitución)
- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)
- 25 de diciembre (Navidad)
