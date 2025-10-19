Rescatadas otras 58 personas migrantes a bordo de una neumática a 7 millas de Fuerteventura
La Salvamar Izar trasladó a los rescatados, entre ellos 14 mujeres y un menor, al puerto de Gran Tarajal tras ser localizados por el avión Sasemar 103 al sur de Fuerteventura
Europa Press
Salvamento Marítimo ha rescatado en la tarde de este domingo a un total de 58 personas migrantes, entre ellos 14 mujeres y un menor, a bordo de una neumática en aguas próximas a la isla de Fuerteventura. La embarcación se encontraba a unas 7 millas de Morro Jable, al sur de la isla.
Ante un aviso al centro de coordinación de Salvamento en Las Palmas, en primer lugar se procedió a movilizar al avión Sasemar 103 para localizar la neumática, según ha precisado el organismo estatal.
Una vez localizada, la tripulación de la Salvamar Izar salió a su encuentro, rescatando a las personas migrantes de la embarcación sobre las 13:38 horas. En la neumática, atendiendo a los primeros datos ofrecidos por Salvamento, habría unas 58 personas, entre ellas 14 mujeres y un menor.
La Salvamar Izar ha llegado al puerto de Gran Tarajal en torno a las 15:00 horas de este domingo.
