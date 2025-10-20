Más de 4.200 personas en Canarias tienen TDAH pero la mayoría lo ignora

Más de 4.200 personas en Canarias sufren trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) , aunque la mayoría ni siquiera lo sabe. Ante una situación generalizada de infradiagnóstico de la población y un estigma que limita erróneamente su impacto a las primeras etapas de la vida, las asociaciones de pacientes del Archipiélago reivindican que el TDAH sea tratado como una enfermedad crónica y que se dote a las consultas de la sanidad pública de más profesionales para poder abordarlo.

Así lo ha exigido la presidenta de la Asociación Atimana-DAH, Marina Pérez, en una rueda de prensa en la que ha presentado, junto al Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, un proyecto de colaboración para que, en un futuro cercano, sean los propios profesionales desde las boticas los que puedan dar la voz de alarma en el caso de toparse con personas con este trastorno del desarrollo neurológico.

Este recurso viene a facilitar, en especial, el diagnóstico en personas mayores. "Históricamente, el TDAH ha estado infradiagnosticado en adultos, ya que muchos síntomas no son obvios, se enmascaran con el tiempo o se atribuían a otras causas", ha recalcado el presidente del Colegio de Farmacéuticos provincial, Manuel Galván, que destaca: "en la adultez, la hiperactividad puede presentarse como inquietud interna y la impulsividad en la toma de decisiones, lo que hace aún más difícil su detección.

El que sea considerada una enfermedad de "niños" también afecta a cómo se aborda el trastorno en los adolescentes. "Muchos jóvenes llegan a situaciones extremas porque nadie escuchó las primeras señales", recalca Pérez, que insiste en que "cada persona no atendida a tiempo es una vida que se complica innecesariamente".

En 2012, las unidades de salud mental atendieron a 2.216 personas con TDAH, con una proporción de 8 varones por cada 2 mujeres. A nivel global, se sabe que trastorno del desarrollo neurológico afecta a un 5% de la población infantil y entre un 2 y 5% en adultos. Esta condición –poco estudiada– parece tener un componente genético, ya que entre un 30 y 40% de los niños diagnosticados tienen algún familiar con el trastorno o características similares.

Tres actuaciones desde la farmacia

El convenio de colaboración se sustenta en tres actuaciones que las farmacias de la isla podrán poner en marcha de inmediato para contribuir a la mejora de los diagnósticos. Por un lado, las farmacias difundirán información fiable sobre el TDAH a pacientes y familias, también formarán a los profesionales farmacéuticos para identificar señales de alerta y orientar sobre recursos disponibles.

Pero el problema no se queda en el diagnóstico. Tal y como expuso Pérez, "aún se requiere un apoyo asistencial más sólido dentro del sistema de la seguridad social, ya que el trastorno evoluciona según la etapa vital". Como insiste, "faltan profesionales en el sistema sanitario público. Y es que, para Pérez, el mayor obstáculo ahora mismo para las personas ya diagnósticadas es lo que se tarda en entrar al sistema y el tiempo que luego se demoran las consultas. "Están demasiado distanciadas en el tiempo", revela la presidenta de la Asociación.

De hecho, uno de los escollos a los que se enfrentan es que "muchas veces se les proporciona tratamiento farmacológico y se piensa que, con ello, ya están tratados". Sin embargo, como incide, esta patología requiere de un tratamiento mucho más amplio, que incluye terapia psicológica y medicamentos, o ambos.