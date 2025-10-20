Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet pronostica cielos nubosos para este martes en Canarias

Conoce cómo estará el tiempo en tu zona este 21 de octubre

Cielos nubosos. Imagen de archivo

Cielos nubosos. Imagen de archivo / EUROPA PRESS - Archivo

EFE

Santa Cruz de Tenerife

Los intervalos nubosos predominarán este martes en Canarias, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el mar habrá noreste 4 en el sureste y noroeste, 2 o 3 en el resto. Marejadilla, localmente marejada mar adentro en el sureste a partir de la noche. En costa oeste, variable 2 y rizada. Mar de fondo del oeste o noroeste aumentando a un metro.

Previsión del tiempo por islas para este martes:

LANZAROTE

Intervalos nubosos con apertura de claros durante la tarde y baja probabilidad de lluvia débil y aislada de madrugada y primeras horas de la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 20 26

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos con apertura de claros durante la tarde y baja probabilidad de lluvia débil y aislada de madrugada y durante las primeras horas de la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 21 25

GRAN CANARIA

En el norte, nuboso a primeras y últimas horas, con baja probabilidad de lluvia débil y ocasional, intervalos nubosos el resto del día. El resto, poco nuboso que aumentará a intervalos nubosos en zonas de interior al sur durante la tarde cuando no se descartan precipitaciones débiles y aisladas. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste, más intenso en los extremos sureste y noroeste durante la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 22 26

TENERIFE

Intervalos nubosos en general, más compactos en el nordeste donde no se descarta lluvia débil. Por la tarde en zonas de interior al sur, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvia débil durante la tarde. Despejado en cumbres centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste, algo más intenso en el sureste durante la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 22 26

LA GOMERA

Intervalos nubosos en general, con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas cuando no se descartan precipitaciones débiles. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 26

LA PALMA

Intervalos nubosos en general, más compactos en el nordeste, sin descartar lluvia débil especialmente a primeras y últimas horas. En zonas de interior, aumentará a nuboso durante las horas centrales, con probabilidad de lluvia débil y aislada. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste, más intenso en la vertiente sureste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 20 26

EL HIERRO

Intervalos nubosos en general, con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas con baja probabilidad de lluvia débil. En zonas de interior, aumentará a nuboso durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 17 21

