Doble lluvia estrellas Canarias: así podrás ver los dos cometas que iluminarán el cielo de la isla este martes

En el mes de agosto, durante dos noches, fue posible observar en España las Perseidas, conocidas como las lágrimas de San Lorenzo, donde millones de partículas atraviesan el firmamento a 60 kilómetros por segundo.

Ahora este espectáculo está protagonizado por las Oriónidas y las Táuridas del Sur, visibles desde Canarias gracias a las condiciones atmosféricas.

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha explicado que durante la noche del martes 21 de octubre y a lo largo de la semana, la ausencia de la Luna permitirá disfrutar desde el archipiélago de un cielo excepcionalmente oscuro para observar la lluvia de estrellas, el paso de los cometas Lemmon y SWAN, además de Saturno y la Vía Láctea.

Dos cometas iluminarán el cielo junto a la lluvia de estrellas

Coincidiendo con las fechas de la lluvia de estrellas, el cielo de Canarias ofrecerá un espectáculo aún mayor gracias a la presencia de dos cometas brillantes, C/2025 A6 (Lemmon) y C/2025 R2 (SWAN).

Ambos fueron descubiertos este año y alcanzarán su punto mayor visibilidad durante estos días. El cometa Lemmon, descubierto el 3 de enero de 2025 por el astrónomo Carson Fuls, será el mas destacado. Este podrá observarse poco después del ocaso durante uno 30 a 60 minutos, sobre el horizonte noroeste. En lugares con cielos oscuros y sin contaminación lumínica, podría llegar a verse a simple vista como una estrella difusa, y con prismáticos o telescopios se observará un núcleo brillante y una cola orientada en dirección contraria al Sol.

El cometa SWAN, por su parte, será menos luminoso, pero visible con prismáticos o telescopios. Cruzará la Vía Láctea por la constelación de Sagitario, sobre el horizonte suroeste. Aunque no podrá verse sin ayuda óptica, resultará fascinante para la fotografía astronómica, especialmente en noches despejadas.

Según IAC, la coincidencia de ambos cometas tan cerca de la Tierra es una casualidad astronómica poco común, ya que sus órbitas tiene periodos de 1.400 y más de 20.000 años respectivamente.

Dónde ver la lluvia de estrellas en Canarias

El archipiélago canario será uno de los mejores lugares del mundo para observar el cielo, gracias a su escasa contaminación lumínica, su clima estable y su altitud.

En Tenerife, los alrededores del Parque Nacional del Teide ofrecen un escenario incomparable, con miradores a gran altitud donde podrá observarse la lluvia de estrellas con excepcionalidad. En La Palma, los alrededores de Roque de los Muchachos y la zona de Garafía son los elegidos por los astrónomos y aficionados.

Por su parte, en Gran Canaria destaca el Pico de las Nieves y el Parque Natural de Tamadaba, por sus vistas despejadas y una atmósfera idónea para disfrutar del espectáculo.

El cielo a favor

La ausencia de brillo lunar favorecerá la observación de meteoros, que serán más visibles en entornos oscuros y con el horizonte despejado.

No es necesario utilizar telescopios ni prismáticos, las estrellas podrán observarse a simple vista, aunque se recomienda aclimatar la vista durante al menos 30 minutos para percibir mejor el espectáculo.

Quienes deseen captar un momento pueden utilizar una cámara con trípode y un objetivo gran angular, ideal para registrar las trazas luminosas en el cielo de Canarias.