Arriba a El Hierro una patera con 26 menores, un cuarto de sus ocupantes

Fin de semana intenso de rescates. La llegada de pateras a Canarias ha vuelto a intensificarse en los últimos días. La ruta canaria no se cierra. El ritmo no es el de años anteriores, pero en solo dos días han llegado al Archipiélago 209 personas a bordo de tres embarcaciones, según informaron ayer fuentes de Salvamento Marítimo y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 Canarias. La llegada más numerosa se produjo en El Hierro, donde una patera con 99 personas, 26 de ellas menores –aproximadamente uno de cada cuatro ocupantes–, arribó por sus propios medios al puerto de La Restinga.

A bordo viajaban 88 hombres y 11 mujeres. Solo un varón de 25 años tuvo que ser trasladado, al desembarcar, hasta el Hospital Virgen de los Reyes por una patología que los sanitarios calificaron de «moderada».

También el domingo, otra neumática con 58 personas, entre ellas 14 mujeres y un menor, fue interceptada a unas siete millas al sur de Fuerteventura, en las inmediaciones de Morro Jable. Tras un aviso al centro de coordinación de Salvamento en Las Palmas, el avión Sasemar 103 localizó la embarcación y la Salvamar Izar completó el rescate. Los migrantes fueron desembarcados en el puerto de Gran Tarajal en torno a las 15:00 horas, donde fueron atendidos por dispositivos de emergencia.

El primer operativo del fin de semana se activó en la madrugada del sábado, cuando 52 personas de origen magrebí fueron rescatadas en aguas al noreste de Lanzarote, a 61 millas náuticas de la isla. La Guardamar Polimnia trasladó a los ocupantes hasta Arrecife, donde fueron asistidos por equipos sanitarios. Ninguno precisó traslado hospitalario.

Estas llegadas se producen en un momento del año en el que tradicionalmente las condiciones del mar son más estables, lo que facilita la reactivación de la ruta atlántica, considerada una de las más peligrosas hacia Europa. Fuentes del dispositivo de atención humanitaria no descartan que en las próximas semanas pueda incrementarse el flujo migratorio hacia el Archipiélago.

El aumento de menores no acompañados en las embarcaciones es uno de los factores que tensiona aún más el sistema de acogida canario, ya de por sí saturado. A pesar de que en los últimos meses se han agilizado las derivaciones a la Península –tras la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería–, las salidas continúan siendo lentas y llegan más personas de las que salen. También están saliendo a cuentagotas los menores solicitantes de asilo, después de que el Tribunal Supremo emitiera hace más de 200 días un auto en el que otorgaba al Estado un plazo de diez días para asumir la tutela de más de un millar de menores migrantes no acompañados alojados en Canarias.

Según los últimos datos del Ministerio del Interior de España, las llegadas de migrantes por vía irregular a toda España han caído un 35,9% desde que comenzó el año hasta el 15 de octubre respecto al mismo periodo de 2024. En concreto, estos datos revelan que 28.922 migrantes han llegado a España de forma irregular por vía marítima y terrestre en lo que va de 2025. En Canarias, la bajada es aún mayor: un 59% menos que el año pasado. En lo que va de 2025, han llegado al archipiélago unas 13.700 personas, frente a las 32.878 registradas en el mismo periodo de 2024, una diferencia de más de 19.000 personas. Aun así, las autoridades recuerdan que los últimos meses del año suelen concentrar un volumen significativo de llegadas por mar, especialmente en la ruta atlántica.

Mientras las llegadas descienden en el Archipiélago canario, la tendencia es la contraria en Islas Baleares, donde el flujo migratorio ha aumentado un 75% en lo que va de 2025. Entre enero y el 15 de octubre, han llegado 6.104 personas –frente a las 3.481 del mismo periodo de 2024–, en su mayoría procedentes de Argelia, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

Precisamente por este incremento de llegadas en Baleares, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viaja hoy a Argelia para abordar los flujos migratorios con su homólogo argelino, Said Sayoud, titular de Interior, Colectividades Locales y Transporte. En la delegación española también participarán las directoras generales de Relaciones Internacionales y Extranjería, Elena Garzón, y de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones.