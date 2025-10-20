Los jubilados cobrarán 378 euros más en 2026 por el alza de las pensiones

La revalorización de las pensiones se quedará el próximo año en un 2,6%. Un porcentaje que traducido a lo que les llegará a su cuenta a los jubilados en el Archipiélago –el grupo de pensionistas más numeroso– supone un incremento de 378 euros más al año de media. O lo que es lo mismo, 27 euros extra al mes en 14 pagas. Un aumento que elevará por primera vez en la historia la pensión que cobran quienes ya han terminado su vida laboral por encima de los 1.400 euros. Este es el porcentaje que en el que subirán las pensiones el próximo 1 de enero y que sigue la senda marcada por el Índice de Precios de Consumo (IPC). El porcentaje aún no es definitivo, a falta de que se publique el dato del mes de noviembre, pero la tendencia a lo largo del año ya permite prever que, finalmente, las prestaciones contributivas marcarán un aumento que rondará esa cifra. Algo que permite a quienes ya han terminado su vida laboral comenzar a hacer sus cálculos para conocer la cantidad exacta en la que se verá incrementado en su caso.

Porque, se debe recordar, que el incremento se realizará a razón del importe que cobre cada pensionista, lo que significa que no se subirán 378 euros al año de forma generalizada a las personas retiradas del Archipiélago. De hecho, las cantidades también varían mucho dependiendo del tipo de prestación que se perciba. De media en Canarias –es decir aunando no solo la pensión de jubilación sino también la de incapacidad, viudedad, orfandad o favor social– la pensión contributiva se incrementará en 23 euros al mes, o 322 euros al año. De entre todos, como ya se ha comentado, los más beneficiados serán los jubilados, que son el grupo mayoritario –210.747 de los 348.051 pensionistas de las Islas –que percibirán hasta 27 euros más en cada ingreso. Las 59.300 personas que cobran en Canarias una pensión por incapacidad verán incrementada su prestación en 23 euros, es decir, 322 euros al año. Por lo que la media se situará en 1.219 euros mensuales.

Menor será la subida de las pensiones de viudedad. Elevarlas ese 2,6% supone aumentar en 17 euros la prestación media de este colectivo, por lo que percibirán 238 euros al año de más. Sin embargo, aquellas personas que cobren esta pensión y que además tengan cargas familiares se beneficiarán de un incremento que estará por encima del IPC. ¿El motivo? Buena parte de este colectivo ha estado cobrando prestaciones – 59.541 personas en las Islas, en su gran mayoría mujeres– que en muchos casos están por debajo del umbral de la pobreza y se aplica esta medida para situarlas más cerca de los estándares fijados por la Unión Europea (UE), con la intención de proteger a los hogares más vulnerables. De acuerdo con el con XV I informe El Estado de la Pobreza 2025, en España están por debajo del umbral de la pobreza aquellas pensiones que no alcanzan los 827 euros mensuales en 14 pagas. En el caso de las de viudedad, la media mensual si se aplica la subida prevista en 2026 es de 896 euros, una cantidad que no dista mucho de la que apunta el informe.

Aunque si hay dos colectivos en los que las cuantías sí que están por debajo de esos niveles son las de orfandad y favor familiar. Mientras que las primeras se quedarán en 506 euros de media tras la aplicación del 2,6% de revalorización –que suponen 9 euros mensuales o 126 anuales–, las segundas ganarán 15 euros mes a mes, lo que en 14 pagas se traduce a 210 euros anuales. La cuantía media se quedaría entonces en 762 euros para las 2.660 personas que la perciben. Según el informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), el 80,3% de las de orfandad y el 73,3% de las de favor social en toda España están bajo el umbral de la pobreza. En total, una de cada tres pensiones que se cobran en todo el país no permiten a su beneficiario atender sus necesidades básicas.

2026 será el quinto año en el que se tomará oficialmente como referencia la media de la tasa interanual del IPC –que va desde diciembre a noviembre de cada año– para revalorizar las pensiones. 2022 fue el año a partir el que el incremento de las pensiones quedó atado definitivamente al incremento del coste de la vida, algo que eliminó la incertidumbre de que su revalorización dependiera de la decisión del gobierno de turno. Aunque, bien es verdad, que entre 2018 y ese año, las pensiones también subieron en función del IPC aunque todavía no existiera una norma que lo definiera, pero desde hace cuatro años así lo establece la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones.