El presupuesto autonómico aumenta en 813 millones el gasto público en 2026

El Gobierno de Canarias trabaja sobre un presupuesto en 2026 que contempla un gasto financiero de 12.491 millones de euros (+7% y 813 millones más que en 2025) y una deuda pública por debajo del 10% del PIB, instando al Estado a que adecúe las nuevas normas disciplinarias a las establecidas por Europa, "que son mucho más flexibles que las que actualmente aplica el Gobierno a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales", indicó la consejera de Hacienda Matilde Asián. Asián explicó que los presupuestos generales vienen determinados, por un lado, por la normativa estatal, la disciplina fiscal o la ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Respecto a la disciplina fiscal, pretendemos, como no puede ser de otra manera, asumirla totalmente pero tenemos que poner de manifiesto que no nos parece adecuado que a esta fecha el Gobierno de España todavía no haya aprobado la senda de consolidación fiscal", observó la consejera.

Entre las novedades fiscales que figuran en las cuentas del próximo año se encuentra la subida de la edad y la rebaja del nivel de renta para los contribuyentes que deseen deducirse la compra de una vivienda en su IRPF, según figura en el anteproyecto de ley de presupuestos que prevé aprobarse el miércoles en el Consejo de Gobierno. La consejera ha destacado que, en las medidas tributarias previstas para el ejercicio de 2026, se incremente la edad de las personas que se puedan acoger a una deducción por adquisición de vivienda y que se rebaje el importe de la renta, ya que "estas deducciones estaban condicionadas a unos niveles que hacían impracticable su aplicación". Asián también ha esbozado otras medidas fiscales, como la eliminación del AIEM para la fabricación de productos petrolíferos -que ya no se producen en Canarias-, la aplicación del tipo cero a los biocarburantes, la reducción del impuesto para determinados productos sanitarios y la introducción de tipos reducidos para las bebidas refrescantes con bajo contenido en azúcares, que se incrementarán en el caso de las que presenten un nivel más alto de azúcar y las bebidas energéticas.

Modificaciones

La consejera ha precisado que el anteproyecto presupuestario de Canarias sube "ligeramente la tributación del tabaco para adecuarla a los estándares europeos y del resto del territorio nacional, porque el objetivo no es otro que mantener nuestro diferencial respecto al del resto de la tributación nacional y europea", ha referido.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, no descartó que se introduzcan modificaciones en la ley de presupuestos durante su tramitación parlamentaria o ya en 2026 si finalmente el Gobierno central llevar sus presupuestos al Congreso. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó ayer en un foro que en los próximos días convocará al Consejo de Política Fiscal y Financiera para llevar la senda de estabilidad y el techo de gasto, indicadores previos a la presentación de las cuentas estatales.