Así surgió la vida en Canarias: lo que nunca te contaron sobre la naturaleza del archipiélago

Dicen que en Canarias no hay nada natural, que todo lo que vemos llegó desde fuera y que no hay más que roca, sal y lava vestida de verde. Pero los datos, como la lava, se enfrían con el tiempo y se convierten en historia. Y la historia, en este caso, habla de una de las biodiversidades más singulares del planeta.

La idea de que las Islas Canarias son un territorio sin naturaleza propia es, según el biólogo Eduardo Martín, una “idea totalmente errónea” porque aunque la vida sí llegó desde fuera, matiza que lo hizo sin ayuda humana, sin ser sembrada ni traída en maceta.

Lo hizo a su manera cruzando el Atlántico flotando en troncos, volando a la deriva en una tormenta o empujada por los vientos alisios.“Cuando la lava se enfrió, las islas eran pura roca. Aquí no había nada, pero poco a poco, la vida empezó a llegar”, explica el experto.

Una travesía natural sin billete de vuelta

Semillas que flotaron desde África, insectos diminutos arrastrados por el viento, aves que se desviaron de su rumbo y acabaron anidando en montañas desconocidas o lagartos que, subidos a un tronco, cruzaron océanos sin saberlo. Cada especie que llegó lo hizo por azar, pero una vez aquí, ya nada fue igual.

“Las especies eran iguales a las del continente, pero al llegar a las islas se encontraron con un entorno completamente distinto. Así comenzaron a adaptarse y poco a poco se transformaron. Dejaron atrás lo que fueron y dieron lugar a algo nuevo”.

Ese proceso, con miles de años de evolución aislada, dio origen a lo que hoy llamamos especies endémicas, es decir, seres vivos únicos en el mundo, que solo existen en Canarias. Plantas, aves, reptiles y ecosistemas enteros que cuentan la historia de una conquista silenciosa.

Más de 4.000 especies que no verás en otro lugar

Según los datos actuales, Canarias alberga más de 15.000 especies silvestres, de las cuales más de 4.000 son endémicas. Es decir, que no las verás en otro sitio del planeta. Y esto no es casualidad, sino el resultado de millones de años de adaptación, resistencia y supervivencia.

“Lo natural no depende de dónde vino la vida, sino de cómo consiguió adaptarse y quedarse”, sentencia Eduardo Martín.

Entre las especies únicas destacan joyas como el lagarto gigante de El Hierro, el pinzón azul de Gran Canaria, las palomas rabiche y turqué, o el tajinaste rojo del Teide, que en primavera tiñe los volcanes de fuego.

Pero también hay bosques como el laurisilva, ese ecosistema húmedo que sobrevivió a las glaciaciones y guarda secretos que Europa perdió hace milenios.

Lo que hoy entendemos como naturaleza no siempre ha estado aquí, pero sí ha sabido quedarse, resistir y transformarse. Las Islas Canarias no fueron sembradas, fueron conquistadas por la vida a su modo, y eso las convierte en un laboratorio natural irrepetible.