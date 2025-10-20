En Directo
Ruta Canaria de la inmigración
DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy
Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.
Rescatadas otras 58 personas migrantes a bordo de una neumática a 7 millas de Fuerteventura
La Salvamar Izar trasladó a los rescatados, entre ellos 14 mujeres y un menor, al puerto de Gran Tarajal tras ser localizados por el avión Sasemar 103 al sur de Fuerteventura
Alexandra Socorro
Una nueva tragedia migratoria eleva a 400 las muertes en la ruta canaria
Una nueva tragedia migratoria en aguas de Canarias eleva a 400 el número de muertes en la ruta atlántica en lo que va de año. La cifra, que hasta el 30 de septiembre se situaba en 395 fallecidos, ha aumentado tras la desaparición de cinco migrantes que se lanzaron al mar en la madrugada de este jueves. Intentaban llegar a nado a un buque mercante después de que su embarcación comenzara a hundirse. El suceso ocurrió a unos 83 kilómetros de la isla de Lanzarote. En total, 55 personas –42 hombres, 11 mujeres y dos menores de edad– de origen subsahariano y magrebí, incluidos tres que fueron rescatados del mar, llegaron al puerto de Arrecife. Aunque la búsqueda continúa, los desaparecidos no se han localizado.
Alexandra Socorro
Hartazgo en el Ejecutivo canario: "A este ritmo se tardará más de un año en trasladar a todos los menores asilados"
Hasta el momento solo 182 chicos con protección internacional han sido trasladados a la Península
Alexandra Socorro
Canarias acusa al Estado de alterar las cifras en el traslado de menores con asilo
La Administración central se ha comprometido a reubicar a 231 menores con asilo durante las semanas restantes de octubre
EFE
Senegal intercepta frente a sus costas una embarcación con más de 120 migrantes
La Marina Nacional de Senegal ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que la interceptación tuvo lugar el domingo a unos 110 kilómetros de las costas de Sangomar
EFE
Llega a El Hierro un cayuco con unas 230 personas
El cayuco pudo llegar hasta el puerto de La Restinga sin incidencias
Alexandra Socorro
El descenso de llegadas en la ruta canaria revela la violencia en Mauritania
Mientras Canarias celebra como un éxito la disminución de llegadas de cayucos o pateras desde Mauritania, expertos advierten sobre lo que subyace tras esta caída: una política de externalización de fronteras que se disfraza de cooperación internacional, pero que en la práctica perpetúa situaciones de violencia. La llegada de personas migrantes al Archipiélago procedentes del país se ha reducido un 52% en los primeros nueve meses del año, con un total de 8.178 personas frente a las 16.976 registradas en el mismo periodo del año anterior. Aunque responsables políticos atribuyen este descenso a la colaboración con Mauritania –uno de los principales países de origen de quienes acceden a las Islas a través de la ruta canaria, considerada la más peligrosa y letal del mundo–, organizaciones internacionales como Human Rights Watch alertan sobre abusos en los controles migratorios, financiados además con fondos europeos.
La Provincia
El Estado entregará a Canarias 5 millones de euros extra para la atención a los menores migrantes
El Ministerio de Juventud e Infancia refuerza el apoyo económico a los territorios fronterizos para la atención a la infancia migrante no acompañada
EFE
Aragón acoge a los tres primeros menores migrantes trasladados desde Canarias por el procedimiento exprés
La Comunida Autónoma ha recibido 12 expedientes de chicos procedentes de las Islas
Alexandra Socorro
Las trabas en los traslados frenan el viaje de 47 menores con asilo
Nuevos inconvenientes en el traslado de menores migrantes no acompañados con solicitud de asilo. El vaivén en las derivaciones y la demora del Gobierno central en realizarlas desalienta a los niños, quienes tras esperar a su derivación deciden no continuar con el viaje hacia el territorio peninsular. 47 menores que ya se encuentran en el centro Canarias 50 —un recurso temporal habilitado por el Estado como etapa previa al viaje a la Península— han decidido detener su reubicación y permanecer en el Archipiélago tras comprobar que su estancia en el recurso se ha prolongado más de lo inicialmente previsto y expresar su arraigo en las Islas. Así lo explicó la directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, al término de la reunión del comité interadministrativo celebrada ayer con el Estado para abordar los traslados de menores solicitantes de protección internacional.
