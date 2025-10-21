El acento canario conquista TikTok por su tono tranquilizador y emocional: "Abraza y reconforta"

Una publicación de la cuenta de TikTok @infojunior1 ha generado una ola de reacciones al destacar de forma poética y humorística las cualidades del acento canario, "el mejor de España", describiéndolo como un lenguaje que no solo se escucha, sino que también "abraza y reconforta".

El vídeo, que se ha hecho viral, compara el habla canaria con un remedio emocional capaz de aliviar desde el estrés cotidiano hasta traumas profundos. Frases como "Tranquilito, mi niño, todo va a salir bien" y "No pasa nada, primo" han sido citadas como ejemplos del tono apacible que caracteriza al habla del archipiélago.

Lenguaje que calma: el “bombero emocional”

Según la publicación, mientras otros acentos pueden resultar más intensos o enfáticos, el canario se percibe como un estilo de comunicación sosegado, casi terapéutico. La pieza satírica llega incluso a afirmar que “si te operan del corazón y te habla un canario, entras al quirófano sonriendo”.

Aunque el contenido tiene un tono claramente humorístico, ha sido recibido con calidez por miles de usuarios que han compartido sus propias experiencias positivas con el carácter amable y pausado de los hablantes canarios.

Un acento con raíces diversas

El acento canario se ha formado a partir de una rica mezcla de influencias lingüísticas, que incluyen elementos del español andaluz, portugués y guanche, además de aportes latinoamericanos debido a la emigración histórica. Estas características lo convierten en una variedad dialectal única dentro del español peninsular.

Organizaciones como la FundéuRAE y la Real Academia Española reconocen la valía y diversidad de los dialectos del español, entre ellos el canario, cuya entonación y léxico forman parte del patrimonio lingüístico nacional.

No es la primera vez que el habla canaria conquista Internet

Esta no es la primera vez que el acento canario se viraliza. En los últimos años, influencers, humoristas y creadores de contenido de las islas han ganado popularidad precisamente por su forma de hablar cercana y singular. Esta creciente visibilidad también ha contribuido a romper estereotipos y poner en valor las distintas formas de hablar español.

Un reflejo de la identidad cultural de Canarias

El éxito de este tipo de contenidos también evidencia cómo el acento y la forma de comunicarse forman parte esencial de la identidad cultural canaria. El vídeo de TikTok ha reavivado el debate —siempre amable— sobre cuál es el acento más bonito de España, colocando al canario en una posición destacada por su capacidad para transmitir calma, cercanía y buen humor.