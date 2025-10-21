Adiós a los quesos franceses: Canarias arrasa en el Encuentro de Quesos del Nuevo Mundo

Canarias vuelve a destacar en el panorama internacional gracias a la calidad de sus productos locales. Quince de las diecinueve producciones presentadas en el Encuentro de Quesos del Nuevo Mundo, celebrado en Santiago de Chile, han resultado galardonada en la primera edición de este concurso, que reunió más de 350 elaboraciones procedentes de nueve países.

Fuerteventura se lleva el Super Oro

En los quesos premiados, destacó la Quesería Maxorata, que obtuvo uno de los codiciados Súper Oro del concurso gracias a su queso curado de pimentón elaborado con leche de cabra. Este galardón lo sitúa entre las mejores elaboraciones de todo el mundo.

El evento se celebró del 30 de septiembre al 2 de octubre en el recinto ferial Espacio Riesco, dentro de la feria Food & Service. Reunió a 24 especialistas internacionales que evaluaron todos los quesos que participaban en el concurso. Argentina, Perú, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Estado Unidos y España fueron los nueve países que luchaban por obtener un reconocimiento.

Algunos de los quesos que participaron en el certamen / Encuentro Quesos

Premiados en todas las categorías

Las medallas de oro recayeron en las queserías:

Quesería El Faro (Lanzarote)

(Lanzarote) Luna de Awara (La Palma)

(La Palma) Queso Herreño (El Hierro)

En la categoría de plata fueron reconocidos:

La Quesería Selectum (Fuerteventura)

(Fuerteventura) La Quesería Maxorata (Fuerteventura)

(Fuerteventura) Quesería Benijos (Tenerife)

(Tenerife) Quesería Ecológica Aborigen (Tenerife)

(Tenerife) Luna de Awara (La Palma)

Por último, los bronces fueron para:

Quesos Amurga (Gran Canaria)

(Gran Canaria) Granja Las Cuevas (Tenerife)

(Tenerife) Quesería Aborigen (Tenerife)

Todos estos reconocimientos completan un palmarés histórico para el archipiélago

Reconocimiento al producto local

El Gobierno de Canarias, a través de GMR Canarias y el Instituto de Calidad Agroalimentaria (ICCA), colaboró con la participación de las queserías de Lanzarote, El Hierro, Fuerteventura, La Palma, Gran Canaria y Tenerife, cubriendo los envíos de las 19 producciones.

El consejero de Agricultura, Ganadería Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, felicitó a los galardonados, destacando que "quince de las diecinueve producciones canarias presentadas han sido distinguidas con una medalla, lo que demuestra la excelencia y singularidad de nuestros quesos, cada vez más competitivos a nivel internacional.

Además, subrayó que este tipo de iniciativas "refuerzan la proyección exterior del sector primario canario y dan visibilidad a un producto con identidad, calidad y arraigo en nuestra tierra".

Un prestigioso jurado

El certamen contó con la participación de expertos procedentes de varios países para valorar todas las propuestas. Bajo la dirección del juez Fernando Mayora, la canaria Ruth Lozano, con experiencia en los World Cheese Awards y el Campeonato de los Mejores Quesos de España, formó parte del jurado técnico.