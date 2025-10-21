Primero canarias arranca los contactos con una veintena de grupos locales y CC para ir juntos a Madrid, Parlamento y cabildos

Municipalistas Primero Canarias despega hacia la unidad nacionalista, con la puesta en marcha de una mesa de negociación donde esperan llegar a la confluencia con una veintena de grupos locales e insulares de todas las Islas, Coalición Canaria (CC) e, incluso, con Nueva Canarias (NC). La meta es reforzar el nacionalismo isleño en el Congreso, en el Parlamento regional y en los cabildos, mientras que en los ayuntamientos se garantizará la «autonomía».

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, flamante presidente de esta nueva organización que forjó junto al alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, tras desconectarse de Nueva Canarias (NC), ya se ha puesto manos a la obra después de que el congreso de Municipalistas Primero Canarias (1º Canarias o 1º CAN) le diera vía libre, el pasado fin de semana, para activar la Mesa de la Unidad Nacionalista.

Grupos en Gran Canaria

Ahora está inmerso en definir la hoja de ruta y los plazos para la confluencia de los partidos de corte municipalista, independientes y nacionalistas que existen en todo el territorio canario, además de contar con el soporte de las formaciones que ya conforman en Gran Canaria este nuevo partido: Roque Aguayro; Bloque Nacionalista Rural (BNR); Juntos por Guía; Compromiso por Firgas (Comfir); Unión Veguera de San Mateo; Asociación de Barrios de Valsequillo (ASBA); Agrupación de Electores por Tejeda; Fórum Drago de Ingenio; Ciudadanos por el Cambio (Ciuca) de Telde, y así hasta llegar a 18 municipios de la isla.

Estrategia y objetivos

Hernández subraya que esta estrategia busca superar el insularismo y el «ombliguismo», creando un espacio estable de coordinación que permita trasladar la confluencia al Congreso de los Diputados.

El presidente de Primero Canarias precisa que, por el momento, no se dan las condiciones para una integración total de todas las sensibilidades dentro de un mismo partido. El formato de alianza inicial se concentrará en presentarse conjuntamente a las elecciones generales al Congreso, donde aspiran a lograr cuatro escaños y crear grupo propio.

No obstante, la confluencia nacionalista también se ve como esencial para reforzar su papel en el Parlamento de Canarias y los cabildos, instituciones donde se pretende reproducir la coordinación estatal, junto a CC e incluso NC. En el ámbito municipal, la autonomía será total, dado el «fuerte componente personal y emocional de la política local», aunque se espera que en algunos municipios la unión se produzca de manera natural, explica Hernández.

De abajo hacia arriba

El proceso de unidad se cimenta en la necesidad de gestar pactos «de abajo hacia arriba», recalca, un principio inherente al municipalismo que profesan los gestadores de este partido. El trabajo para la confluencia comenzó inmediatamente después del congreso constituyente de 1º Canarias.

Hernández ya está preparando reuniones para convocar la Mesa de la Unidad Nacionalista, en principio con formaciones que les habían pedido encuentros desde hace tiempo, como Asamblea Majorera, entre muchas otras. El ritmo de trabajo será intenso, previendo «más de una tarde semanal dedicada a reuniones», remarca Hernández.

Documento de trabajo y elecciones

La meta es que, para principios del año que viene o durante los carnavales (alrededor de febrero), se pueda contar con un documento de trabajo que establezca las bases de una confluencia real. Ese texto deberá detallar la fórmula para afrontar los principales problemas de la ciudadanía, definir las acciones concretas a desarrollar y fijar el orden de prioridades en áreas como educación, sanidad o vivienda, explica Hernández.

La elección de las personas que puedan encabezar la fórmula electoral se abordará en una tercera fase. Aspiran a que ese proceso se defina a principios de 2027, año electoral tanto nacional como autonómico y local.

Acercamiento a CC y NC

El dirigente de los municipalistas destacó que el nacionalismo canario atraviesa una etapa de reorganización y que Primero Canarias, tal y como se escenificó en su congreso, apuesta con firmeza por volver a confluir con Coalición Canaria, después de que en 2005 se fracturara y se gestara NC.

De hecho, al acto de clausura del pasado sábado acudió la plana mayor de CC, liderada por Fernando Clavijo y Pablo Rodríguez. Hernández recuerda que la organización nacionalista aceptó el ofrecimiento de Primero Canarias, un gesto que considera esencial para fortalecer la representación canaria en Madrid e incluso extrapolarlo al Parlamento regional y a cabildos.

En este sentido, el alcalde de Agüimes confía en que los miembros de NC que quedan en el partido —en el que Román Rodríguez y Carmelo Ramírez ya no ocupan cargos pero permanecen en la dirección— se unan a este nuevo camino que emprende Primero Canarias. NC tiene cinco diputados en el Parlamento regional, muchos de ellos conseguidos con los votos municipales que ahora previsiblemente se esfumarán.

No obstante, Hernández cree que en estos días ya se están viendo señales de una posible convergencia, tras escuchar a Luis Campos, secretario general de NC, en un medio que «en estos momentos» no contemplan sentarse con Primero Canarias; antes se negaban en redondo.

Revés en San Bartolomé

Por otro lado, el nuevo espacio político ha obtenido un respaldo en su pulso con Nueva Canarias, después de que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana rechazara declarar tránsfugas a los cinco concejales que abandonaron NC para sumarse a Primero Canarias. La secretaría municipal concluyó que no procede considerarlos no adscritos, al no haberse dado de baja de la coalición electoral con la que concurrieron a las urnas, lo que supone un primer revés para la estrategia de Román Rodríguez.