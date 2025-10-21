El tiempo en Canarias para esta semana: la Aemet pronostica tiempo estable y lluvias en estas islas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para esta semana una situación meteorológica estable en el archipiélago canario, marcada por cielos parcialmente nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y temperaturas sin grandes variaciones.

Según el pronóstico, no se esperan fenómenos adversos significativos, al menos hasta el viernes 24 de octubre.

Martes 21: nubosidad en zonas norte y posibilidad de lloviznas

El martes comenzará con intervalos nubosos, sobre todo en las vertientes septentrionales de las islas más montañosas, como Tenerife, La Palma o Gran Canaria. Esta nubosidad será más notable en las primeras y últimas horas del día.

Aemet no descarta lluvias débiles y puntuales en las citadas islas, e incluso con baja probabilidad en el sur durante la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, con valores mínimos en torno a 22 °C y máximas que alcanzarán los 26 °C en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

El viento soplará del nordeste, con intensidad de floja a moderada.

Miércoles 22: apertura de claros en el norte y ambiente despejado en el resto

Para el miércoles, el norte de las islas de mayor relieve volverá a amanecer con cielos nubosos, pero se abrirán claros significativos a lo largo del día. En el resto del archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque pueden aparecer algunas nubes en el interior por la tarde.

Se prevé que el viento del nordeste disminuya por la noche, manteniéndose las temperaturas sin apenas cambios.

Jueves 23 y viernes 24: predominio de cielos poco nubosos y temperaturas suaves

Durante el jueves y el viernes continuará la misma tónica: nubosidad en el norte por la mañana que tenderá a desaparecer conforme avance el día. En las demás zonas predominará un ambiente poco nuboso o despejado.

Previsión del tiempo en Canarias para el miércoles 22 de octubre de 2025, según Meteored / Meteored

Las temperaturas en las capitales canarias seguirán rondando los 22 °C de mínima y 26-27 °C de máxima, sin grandes oscilaciones.

El viento será de componente norte, con intensidad entre floja y moderada.