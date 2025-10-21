El comandante Bengoechea lidera la primera gran misión del ejercicio Ocean Sky 25 como Mission Commander

El comandante Juan Bengoechea, jefe del 141 Escuadrón del Ala 14, ha asumido el papel de Mission Commander durante la primera gran misión combinada del ejercicio internacional Ocean Sky 2025, un hito que pone de relieve la capacidad de liderazgo y coordinación del Ejército del Aire y del Espacio en entornos multinacionales de alta complejidad.

La operación, centrada en la defensa del espacio aéreo de soberanía, reunió a más de 40 aeronaves, entre ellas F-18M y Eurofighter españoles, Eurofighter alemanes, F-16 portugueses y griegos, F-15E de la USAFE y, por primera vez en un ejercicio internacional en España, el Su-30MKI de la Fuerza Aérea de la India. “Haber sido el primer Mission Commander en este Ocean Sky 25 ha supuesto una experiencia muy intensa y, al mismo tiempo, una oportunidad de demostrar el nivel de liderazgo y coordinación que el Ejército del Aire y del Espacio puede ejercer junto a sus aliados”, señaló el comandante Bengoechea.

Con más de 1.000 horas de vuelo en el Eurofighter y cerca de 2.000 horas acumuladas, Bengoechea ingresó en la Academia General del Aire en 2009 y, tras su paso por el Ala 23 como instructor del Curso de Caza y Ataque, regresó al Ala 14 en 2022. Actualmente dirige el adiestramiento de más de una veintena de pilotos. Desde esa experiencia, destacó que “el mayor reto de ser Mission Commander es integrar las capacidades de todos los participantes, reduciendo las limitaciones individuales y potenciando los puntos fuertes de cada plataforma. Echar a rodar una COMAO de este tamaño, con tantos países y aviones distintos, exige una coordinación precisa y un liderazgo decidido”.

Papel de España

El comandante quiso subrayar asimismo el papel de España como nación anfitriona. “Acoger a tantas unidades y personal extranjero en la Base Aérea de Gando supone un reto logístico y operativo muy grande. Pero lo importante es que cada participante regrese a su país siendo mejor de lo que vino, y eso es algo de lo que debemos sentirnos muy orgullosos”, afirmó.

Para Bengoechea, el Ocean Sky es, ante todo, una oportunidad de aprendizaje mutuo. “Cada edición nos permite aprender de misiones complejas y de escenarios con un elevado número de participantes. Pero también aprendemos los unos de los otros. La transferencia de conocimiento entre fuerzas aéreas es enorme”, explicó. Y añadió: “Representar a España y al Ejército del Aire y del Espacio en un ejercicio de esta magnitud es un orgullo. Si yo fuera un participante extranjero, querría llevarme la imagen de una Fuerza Aérea profesional, cohesionada y generosa en el esfuerzo”.

Fuerzas aéreas en Canarias

El Ocean Sky 25, organizado y coordinado por el Mando Aéreo de Combate, reúne en Canarias a fuerzas aéreas de España, Alemania, Portugal, Grecia, Estados Unidos e India, con la presencia de observadores de Suecia y Arabia Saudí. El ejercicio se consolida así como uno de los principales entrenamientos de combate aéreo de Europa, y un escaparate del liderazgo español en interoperabilidad, cooperación y defensa colectiva.