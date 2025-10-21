Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece el fundador del IAC, Francisco Sánchez, a los 89 años

Fuentes del Astrofísico han confirmado su muerte después de varios años luchando contra una enfermedad pulmonar

Francisco Sánchez durante una entrevista el año pasado en su casa en La Laguna

Francisco Sánchez durante una entrevista el año pasado en su casa en La Laguna / Carsten W. Lauritsen

Verónica Pavés

Verónica Pavés

Santa Cruz de Tenerife

El fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) Francisco Sánchez –Paco, para los afortunados que lo conocían bien– ha fallecido en su vivienda en Madrid a los 89 años tras varios años luchando contra una fibrosis pulmonar. Considerado el impulsor de la astrofísica en España, Sánchez es el responsable de crear uno de los institutos de investigación referentes en nuestro país y de poner a Canarias en el mapa de la ciencia.

Sánchez llegó a Canarias, por primera vez, en 1961. Sánchez aterrizaba en Tenerife para celebrar su luna de miel con su mujer María Almeida, pero aquel no era el único propósito de aquel viaje. El físico experto en óptica tenía por delante una importante y enigmática encomienda que le habían realizado el por aquel entonces rector de la Universidad de La Laguna, Alberto Navarro, y uno de los catedráticos en astronomía más importantes de España, José María Torroja.

Durante dos años, Sánchez debía realizar una "prospección astronómica" de la cumbre tinerfeña para decidir si reunía las condiciones adecuadas para instalar un observatorio astronómico. Aquellos años, Sánchez no solo aprendió a vivir a 2.400 metros de altitud en condiciones "muy duras". Mirando aquel cielo, Sánchez tuvo una visión que 24 años después se haría realidad con la construcción de los primeros telescopios en la cumbre de Tenerife y La Palma y la consolidación de su "hijo" pródigo: el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). 

En su última etapa, tras una década retirado, Sánchez aún era capaz de recordar con nitidez todas las anécdotas de esos primeros años, así como la ciencia que ayudó a impulsar durante 30 años.

Noticias relacionadas y más

(Habrá ampliación)

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La cafetería donde sirven la comida más grande de Canarias: en este bar de Gran Canaria puedes comer perritos, rollitos o croissants más grandes que tu brazo
  2. Un turista arrepentido devuelve rocas volcánicas que se llevó de Canarias y advierte: “Traen mala suerte”
  3. El fallo de Amazon deja a Canarias sin datáfonos: gasolineras, mercados y tiendas colapsadas para pagar
  4. Los jubilados cobrarán 378 euros más en 2026 por el alza de las pensiones
  5. La Aemet avisa: lluvias este domingo en Canarias
  6. La Lotería Nacional cae en Canarias
  7. Solo dos islas de Canarias tendrán festivos en lo que queda de octubre: revisa si tu municipio está entre los afortunados
  8. La Aemet prevé lluvias este viernes en Canarias, con posible incidencia en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura

Fallece el fundador del IAC, Francisco Sánchez, a los 89 años

Fallece el fundador del IAC, Francisco Sánchez, a los 89 años

Canarias reduce a cuatro los menores migrantes trasladados tras la declaración de contingencia

Canarias reduce a cuatro los menores migrantes trasladados tras la declaración de contingencia

Canarias, desprotegida frente a la virulencia de los ciberataques

Canarias, desprotegida frente a la virulencia de los ciberataques

Canarias teme que la participación de Fiscalía en las entrevistas de menores ralentice las derivaciones

Canarias teme que la participación de Fiscalía en las entrevistas de menores ralentice las derivaciones

El comandante Bengoechea lidera la primera gran misión del ejercicio Ocean Sky 25 como Mission Commander

El comandante Bengoechea lidera la primera gran misión del ejercicio Ocean Sky 25 como Mission Commander

Los hoteles de Canarias se mantienen agarrados al éxito este invierno

Los hoteles de Canarias se mantienen agarrados al éxito este invierno

El acento canario conquista TikTok por su tono tranquilizador y emocional: "Abraza y reconforta"

El acento canario conquista TikTok por su tono tranquilizador y emocional: "Abraza y reconforta"

El unánime voto del Congreso pide reforzar la candidatura palmera al TMT

El unánime voto del Congreso pide reforzar la candidatura palmera al TMT
Tracking Pixel Contents