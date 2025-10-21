El unánime voto del Congreso pide reforzar la candidatura palmera al TMT

España quiere captar el Telescopio de Treinta Metros (TMT) a toda costa. El Congreso de los Diputados votó este martes –de forma unánime entre los grupos políticos con mayor representación– reforzar la candidatura de La Palma para albergar este coloso científico. Sin embargo, pese a que esta moción consiguió el respaldo de PP, PSOE, Vox y Sumar, no se concluyó cómo se va a materializar este apoyo.

En concreto, el Congreso emplazó al Gobierno a reforzar institucionalmente la candidatura como sede alternativa para la instalación del TMT, frente a la de Hawái. No en vano, tras la renuncia de la Administración Trump a financiar el telescopio, La Palma ha vuelto a convertirse en una alternativa atractiva para los promotores. Más aún después de que el Gobierno de España haya manifestado su intención de reservar 400 millones de euros para financiarlo.

En este sentido, se reclama al Gobierno constituir un grupo de trabajo interministerial, junto con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma, que articule una estrategia nacional en materia de infraestructuras científicas. Así como ofrecer una propuesta de país sólida y atractiva, con facilidades fiscales, garantía jurídica, apoyo logístico y viabilidad internacional.

Apoyo unánime

El diputado del PP Carlos Rojas defendió la oportunidad que tienen España y, especialmente, Canarias, para situarse «en la primera línea mundial de la ciencia y la innovación», con la construcción en La Palma de este telescopio. Recalcó que el TMT «no es solo ciencia, sino también economía y futuro para Canarias», destacando el efecto positivo que supondría para recuperar la isla de La Palma, al calcular que, cuando el telescopio entre en funcionamiento, el impacto económico se multiplicará.

Vox mostró su apoyo a la iniciativa porque entiende que convertir La Palma en una sede europea del mayor telescopio del hemisferio norte «no es solo una cuestión de prestigio, sino una oportunidad más de empleo, innovación y de esperanza en una isla que aún se recupera de la catástrofe del volcán».

La proposición no de ley contó también con el respaldo del PSOE y de Sumar. Este último advirtió, no obstante, de que no basta con el apoyo institucional y financiero, sino que es «fundamental» contar con la sociedad civil para que la comunidad participe activamente y se genere un consenso sólido alrededor de esta iniciativa.