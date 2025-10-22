Alpidio Armas reconstruye el gobierno insular con dos consejeros del PP sin el aval de la cúpula de los populares

El dicho que apunta a que «todo es posible en Granada» corre el riesgo de convertirse en una anécdota o un reclamo publicitario por culpa de los vaivenes políticos que se están dando en la actual legislatura en el Cabildo de El Hierro. Si todo empezó con una moción de censura entre hermanos, la que le presentó Alpidio Armas (PSOE) a Javier Armas (AHI), ahora se escenifica un acuerdo de gobernabilidad entre socialistas y populares tras la ruptura del pacto que hizo saltar por los aires la mayoría que aglutinaban los siete consejeros del PSOE (3), Asamblea Herreña (3) y Reunir Canarias (1). Para complicar aún más esta situación, el Partido Popular de Canarias emitió este mediodía un comunicado en el que «no autorizaba» esta alianza. Una unión contra natura si tenemos en cuenta la brecha ideológica abierta entre los posicionamientos de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Toda la tensión que destilan las no relaciones nacionales entre socialistas y populares quedaron a un lado en El Hierro para dar forma a un acuerdo donde «no hay intereses políticos ni partidistas», comentó el presidente insular, Alpidio Armas, tras la incorporación de Rubén Armiche y Anabel López, ambos del PP, a su equipo de trabajo. Hay que recordar que el ejecutivo sigue en minoría (6) frente a los siete sillones que ocupan los militantes de la Agrupación Herreña Independiente (4) y Asamblea Herreña (3). Dado que el entendimiento entre las formaciones nacionalistas parece una quimera [AH se alineó con el PSOE en la moción de censura a Javier Armas (AHI)], el sentido de este «pacto de estabilidad» es evitar perder las votaciones por aplastamiento y tener cubiertas el mayor número de consejerías posibles hasta el final del mandato.

Este movimiento, muy previsible desde el instante en el que el 2 de octubre se produjo la salida de los dos consejeros de AH que aún daban respaldo al PSOE –con anterioridad se le había retirado la vicepresidencia y las áreas de gobierno a David Cabrera (AH)–dará, de momento, a Rubén Armiche la consejería de Cultura, Juventud, Deporte y Patrimonio Histórico, mientras que Anabel López se colocará al frente de la de Empleo y Desarrollo Económico. Sólo falta saber si los dos nuevos consejeros cumplirán a rajatabla las órdenes de partido que le ha transmitido Juan Manuel García Casañas, presidente del PP herreño, quien los señala de haber actuado «sin contar con la autorización de la dirección insular ni regional», cuestión por la que pone en su conocimiento la apertura de un expediente informativo en el Comité de Derechos y Garantías que podría precipitar su expulsión.

Jacob Qadri, vicesecretario de Organizaciones del PP en Canarias, fue un paso más allá y recomendó a sus aún dos compañeros que «reconsideren esta situación unitaleral, acepten las decisiones del partido y abandonen el gobierno herreño de forma inmediata».

Reacción inmediata

La reacción del PP canario llegó minutos después de la rueda de prensa convocada en el Cabildo de El Hierro en la que Alpidio Armas informó a los asistentes de que «este es un acuerdo sin intereses políticos ni partidistas», añadiendo que «estamos aquí para darle estabilidad al Cabildo... La entrada de los representantes del PP [todavía no desautorizados públicamente por sus jefes] dará calidad al Gobierno; antes era muy difícil abordar varias cuestiones», destacó sobre los días convulsos que se han vivido en las últimas semanas con Asamblea Herreña (AH).

Rubén Armiche, por su parte, expuso durante su breve intervención que «somos un partido dialogante que ha buscado siempre el bienestar de los habitantes de la isla de El Hierro, por lo tanto, entendemos que ésta es una decisión que favorece a toda la población porque vamos a garantizar estabilidad», remarcó sin hacer ni una sola referencia a que la unión no contaba con el respaldo de los populares insulares ni regionales. Tampoco quedó ni un solo rastro de las declaraciones que hizo ahora hace dos años, coincidiendo con la moción de censura que PSOE, AHI y Reunir Canarias firmaron en contra de Javier Armas (AHI). Entonces calificó «la gestión del PSOE de ineficaz, con proyectos inconclusos y falta de liderazgo», dijo sobre la figura de Alpidio Armas, quien curiosamente ahora ha buscado asegurarse el respaldo del PP, pese a que la cúpula del partido en Canarias no haya dado luz verde a esta maniobra.