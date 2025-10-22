Canarias impulsa la creación de refugios climáticos verdes con una guía innovadora para proteger a la ciudadanía ante las olas de calor

La adaptación al cambio climático se ha convertido en una prioridad para Canarias, región especialmente vulnerable por su condición insular y sus características climáticas. En este contexto, la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha dado un decidido paso adelante con la presentación de una guía técnica para la creación y adaptación de refugios climáticos verdes, un documento que se erige como herramienta clave para municipios, cabildos y entidades implicadas en el urbanismo y el bienestar ciudadano en las islas.

Estas acciones, presentadas en el marco de las I Jornadas sobre Refugios Climáticos que se celebran en la sede del Cabildo de Lanzarote los días 22 y 23 de octubre de 2025, se desarrollan en el marco del proyecto europeo PLANCLIMAC2, perteneciente al Programa de Cooperación Territorial Interreg MAC 2021-2027, cuya meta es fortalecer la resiliencia y capacidad regional ante los impactos del calentamiento global.

¿Qué es un refugio climático verde y por qué es importante para Canarias?

Un refugio climático verde es un espacio urbano cuidadosamente diseñado o adaptado para proporcionar alivio térmico durante episodios de altas temperaturas y olas de calor, cada vez más comunes como consecuencia del cambio climático. Estos espacios incluyen zonas verdes como parques, jardines, patios escolares, plazas o áreas comunitarias dotadas de arbolado, vegetación, sombras y mobiliario adaptado.

Su finalidad es clara: reducir el impacto del calor extremo, proteger la salud de la población—especialmente de los grupos más vulnerables (personas mayores, infancia, embarazadas o personas con enfermedades crónicas)—y aumentar la calidad de vida en entornos urbanos densos.

I Jornadas de Refugios Climáticos, celebradas en el Cabildo de Lanzarote / ACFI

Según la viceconsejera de Transición Ecológica, Julieta Schallenberg, la guía presentada proporciona criterios técnicos detallados como el tipo de especies vegetales idóneas, la superficie mínima de los espacios, el tipo de pavimentos más adecuados, sistemas de riego sostenible y consideraciones específicas sobre el mobiliario urbano. Todos estos puntos buscan facilitar la planificación y ejecución de espacios urbanos capaces de convertirse en verdaderos pulmones para la ciudad.

Objetivos de la guía y hoja de ruta canaria

La guía surge como una herramienta práctica que responde a la necesidad de ofrecer soluciones concretas a los retos planteados por el cambio climático en el archipiélago. Tal y como subrayó Schallenberg durante la inauguración de las jornadas, “Canarias aspira a ser referente nacional e internacional en materia de adaptación climática, reconociendo la especial vulnerabilidad de los territorios insulares”.

Un objetivo destacado es que todos los cabildos y ayuntamientos dispongan de una hoja de ruta clara para crear y gestionar refugios climáticos verdes, de modo que se promueva una red insular coordinada. Esta red permitirá señalar, localizar y comunicar a la población aquellos lugares a los que acudir en caso de olas de calor o eventos extremos, contribuyendo también a la educación y concienciación ciudadana.

Durante las jornadas, celebradas los días 22 y 23 de octubre en Lanzarote se presentaron casos de éxito de otros refugios climáticos de España y Europa con intervenciones de especialistas de renombre

Además, el avance en la futura red canaria de refugios climáticos se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático, que se celebra el 24 de octubre, subrayando el compromiso del Ejecutivo autonómico con la adaptación y la sostenibilidad.

El papel de los ayuntamientos y el ejemplo de Arrecife

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, intervino en el evento destacando el desafío que supone integrar la adaptación al cambio climático en la planificación urbana local, y valoró positivamente que los municipios cuenten con una guía específica para avanzar en esta transformación.

En el caso de Arrecife, el edil explicó que ya se han puesto en marcha proyectos para incrementar las zonas verdes urbanas, asignando 287.000 m² de nuevos espacios en el Plan Supletorio municipal. Ello supondrá triplicar el coeficiente de áreas verdes por habitante, pasando de 2,2 a 6,4 m² por persona—a la altura de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud—lo cual repercutirá directamente en la capacidad de la ciudad para combatir el calor y mejorar el bienestar de sus vecinos.

Adaptar Lanzarote y otras islas: un reto urgente y una oportunidad

El consejero de Medio Ambiente y Reserva de la Biosfera del Cabildo de Lanzarote, Samuel Martín, apostó por “aprovechar la guía como herramienta fundamental para ayuntamientos y administraciones locales que buscan crear entornos que ofrezcan confort térmico y mejoren la calidad ambiental”.

Martín recordó la urgencia de actuar ante el cambio climático en islas como Lanzarote, donde las condiciones geográficas y climáticas pueden agravar la exposición a altas temperaturas. Por eso, la adaptación “no solo es una respuesta necesaria, sino una oportunidad para repensar los espacios públicos, haciéndolos más humanos, verdes, inclusivos y sostenibles".

Intercambio internacional y casos de éxito en las jornadas técnicas

El programa de las jornadas no solo incluye la presentación de la guía, sino también ponencias técnicas, debates, mesas redondas y visitas guiadas por Arrecife para identificar espacios con potencial y conocer experiencias reales de transformación urbana orientada al clima.

Entre los ponentes figuran especialistas tan relevantes como Javier Martín Vide (Universidad de Barcelona) y Salvador Rueda Palenzuela (Urban Ecology Agency of Barcelona), junto a responsables de la Oficina Española de Cambio Climático, la Oficina Andaluza de Cambio Climático y colegas internacionales de Portugal. Este intercambio de conocimientos subraya la necesidad de sinergias y cooperación internacional para afrontar el reto de la adaptación climática en contextos insulares y costeros.

PLANCLIMAC2: Cooperación y financiación europea

Las jornadas se inscriben en las acciones de PLANCLIMAC2, un proyecto conjunto formado por 12 socios de cinco archipiélagos (Canarias, Cabo Verde, Azores, Madeira y socios africanos como Ghana y Costa de Marfil), así como organismos canarios como el ITER, Gesplan y las universidades de las islas.

Con un presupuesto de más de 3,5 millones de euros, cofinanciado en un 85% por fondos FEDER de la Unión Europea, el objetivo de PLANCLIMAC2 es reforzar la cooperación regional para incrementar la resiliencia de los territorios insulares frente a riesgos climáticos—impulsando desde la innovación a la transferencia de conocimiento y la implicación de agentes sociales y gubernamentales.

Impacto y futuro: hacia ciudades más verdes, habitables y resilientes en Canarias

El trabajo para desarrollar refugios climáticos verdes no solo busca atenuar los efectos de las olas de calor, sino también sumar beneficios para la salud pública, fomentar la cohesión social y revalorizar los espacios públicos como pilares del confort y el bienestar ciudadano. Parques, patios escolares, plazas o centros comunitarios pueden convertirse en ejemplos de adaptación, mejoras en biodiversidad y herramientas de sensibilización para la sociedad.

En este proceso, la formación de técnicos, arquitectos, urbanistas y responsables públicos se vuelve clave, así como la participación ciudadana y la colaboración entre instituciones. El acceso a la guía y a las conclusiones de las jornadas estará disponible para todos los municipios interesados a través del Gobierno de Canarias y la Red Española de Ciudades por el Clima, plataforma dedicada a la acción local frente al cambio climático.