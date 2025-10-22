Canarias registra la mayor tasa de violencia machista de toda España

Canarias registró el mayor incremento del país en denuncias por violencia machista durante la pasada primavera. Según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre abril y junio de 2025 se contabilizaron 4.001 denuncias, un 44,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

El número de mujeres víctimas también creció de forma alarmante: 3.817 mujeres fueron reconocidas como víctimas, lo que supone 1.196 más que en 2024 y un aumento porcentual del 46,6%. Con estas cifras, el Archipiélago alcanzó una tasa de 33,7 mujeres víctimas por cada 10.000 habitantes femeninas, la más alta de todo el Estado, superando ampliamente a Baleares (27,6) y a la media nacional (19,2).

Los datos del CGPJ colocan a Canarias como la comunidad con mayor incidencia de violencia machista en España, muy por encima del resto de regiones. Le siguen Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia, mientras que Castilla y León presentó la tasa más baja, con 11,9 víctimas por cada 10.000 mujeres.

De las 3.817 mujeres afectadas, 2.302 eran españolas y 1.515 extranjeras. Además, 412 víctimas decidieron acogerse a la dispensa de declarar contra su agresor, lo que representa un aumento del 20,8% respecto al año anterior.

Tenerife, la más afectada

Por islas, Tenerife fue la más afectada, con 2.636 denuncias, seguida de Gran Canaria (1.360), Lanzarote (180), Fuerteventura (156), La Palma (60), La Gomera (16) y El Hierro (6). En la mayoría de los casos, los delitos denunciados fueron de lesiones y malos tratos.

Durante el segundo trimestre, los juzgados canarios dictaron 715 sentencias condenatorias, un 16% menos que en 2024, aunque el 95% de las resoluciones finales fueron condenatorias. También se emitieron 2.412 autos de sobreseimiento provisional, un aumento del 174,1% con respecto al año anterior, lo que indica un importante número de causas que no llegaron a juicio por falta de pruebas o retirada de denuncia.

En total, 754 personas fueron enjuiciadas por delitos de violencia machista en el Archipiélago, siendo 521 de nacionalidad española y 195 extranjeras.

Los juzgados canarios recibieron 567 solicitudes de órdenes de protección, un 20,1% más que en 2024. De ellas, se adoptaron 408, se denegaron 149 y solo 10 fueron inadmitidas.

A nivel estatal, los juzgados españoles registraron 51.897 denuncias por violencia de género durante el segundo trimestre de 2025, un 2,69% más que el año anterior. En total, 47.710 mujeres fueron reconocidas como víctimas, de las cuales el 61,6% eran españolas. En el conjunto del país, doce de cada cien víctimas renunciaron a declarar contra su agresor y el 82,6% de las sentencias dictadas fueron condenatorias.