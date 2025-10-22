La Palma entra en otoño con sus embalses al 25% y su principal reserva al borde del vacío
La Laguna de Barlovento apenas alcanza el 7% de su capacidad, mientras que solo tres balsas superan la mitad del llenado
El otoño ha comenzado con señales de alarma en los depósitos de agua de La Palma. La isla registra un promedio de llenado del 25 % en sus embalses, una cifra que confirma el fuerte descenso estival y que complica el arranque de la temporada agrícola.
El caso más preocupante es el de la Laguna de Barlovento, la mayor infraestructura hidráulica de la isla, que se encuentra apenas al 7 % de su capacidad. Muy cerca le sigue la balsa de Vicario, en Tijarafe, que apenas alcanza el 22 %.
El balance general refleja una pérdida del 33 % del volumen total de agua respecto al inicio del verano. Aunque hay algunas excepciones, como la balsa de Bediesta (San Andrés y Sauces), que encabeza la lista con un 63 % de llenado, seguida por la de Manuel Remón en Puntallana (62 %) y la de Cuatro Caminos en Los Llanos de Aridane (51 %), solo estos tres embalses superan actualmente la mitad de su capacidad.
Menos reservas y más incertidumbre
Las cifras del resto del sistema hídrico tampoco ofrecen alivio. La Caldereta (Fuencaliente) se sitúa al 47 %, Adeyahamen (San Andrés y Sauces) y la de Puntagorda al 44 %, Dos Pinos (Los Llanos de Aridane) al 49 %, Las Lomadas (San Andrés y Sauces) al 36 %, Montaña de Arco (Puntagorda) al 31 % y Los Galguitos (San Andrés y Sauces) al 30 %. Todos se mantienen por debajo de la media y lejos de los niveles deseables para encarar el nuevo ciclo agrícola.
Según los últimos datos oficiales, La Palma cuenta actualmente con 2.542.143 pipas de agua almacenadas, lo que equivale a 1.220.228 metros cúbicos. Esta cantidad resulta insuficiente para garantizar sin tensiones el suministro a los distintos sectores, especialmente en un contexto marcado por el cambio climático y la irregularidad de las lluvias.
Una isla pendiente del cielo
Con este escenario, todas las miradas se dirigen al cielo. La llegada de la temporada de lluvias se presenta como una necesidad urgente para recuperar niveles mínimos que permitan estabilizar el abastecimiento insular. La Laguna de Barlovento, en especial, es clave para redistribuir agua a otras zonas, pero su bajo nivel actual limita cualquier maniobra.
La Palma ha vivido en los últimos años una creciente dependencia del equilibrio hídrico y las condiciones meteorológicas. La sequía acumulada y la alta demanda agrícola clave para la economía local convierten cada litro embalsado en un recurso estratégico.
