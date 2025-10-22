La pizzería de Gran Canaria donde puedes comer pizza al estilo Chicago con todo el borde relleno: "Es la que más queso tiene de toda la isla"

Pocas personas en el mundo pueden resistirse a una buena pizza. Este plato universal se ha convertido en una de las comidas más populares del planeta, capaz de adaptarse a todos los gustos y culturas gracias a su infinita variedad de estilos y sabores. Por eso, cada vez que descubrimos una nueva pizzería, no dudamos en entrar para probar sus delicias. En Las Palmas de Gran Canaria hay un lugar que es el rincón perfecto para todos los amantes de la pizza, donde cada porción está llena de sabor.

Desde hace casi 60 años, la pizzería Pizza Real se ha consolidado como una de las más emblemáticas de Gran Canaria, famosa por su sabor auténtico. Ahora, sus cocineros han dado un paso más allá y han creado una de las pizzas con más queso de toda Canarias, según aseguran estos creadores de contenido gastronómico. Su nueva pizza Chicago Style va mucho más allá de la receta tradicional, es una experiencia para todos los sentidos, elaborada con una masa gruesa y esponjosa, una cantidad generosa de queso fundido, ingredientes frescos y una salsa de tomate casera. Este nuevo enfoque promete convertirse en todo un referente para quienes buscan sabores intensos, texturas irresistibles y una pizza que rebosa sabor en cada porción.

Ubicación y horario de 'Pizza Real'

El local de la pizzería Pizza Real se encuentra situado en la calle Gral. Mas de Gaminde número 11, en Las Palmas de Gran Canaria. Muy cerca, se encuentra la playa de las Alcaravaneras está el establecimiento que abre todos los días en el siguiente horario:

De lunes a jueves: 13:00 - 16:00 y 19:30 - 23:30

13:00 - 16:00 y 19:30 - 23:30 De viernes a domingo: 13:00 - 16:30 y 19:00 - 23:30

Este histórico local de Gran Canaria reinventa su carta sin renunciar a la tradición que lo ha convertido en referente gastronómico.

Las pizzas de Real son realmente auténticas

Abierta desde 1966, esta pizzería fue una de las primeras de Canarias, y hoy sigue siendo un punto de encuentro para miles de familias y amigos. Desde sus inicios, Pizza Real ha mantenido un compromiso firme, ofrecer comida sabrosa elaborada con ingredientes frescos y de primera calidad. "Siempre estamos buscando formas de ofrecer más y en menos tiempo. Nos aseguramos de que haya pizzas recién salidas del horno desde el momento en que los clientes entran al restaurante", aseguran ellos mismos en su página web. Esta filosofía los ha convertido en un sinónimo de confianza y calidad constante a lo largo de los años.

Con la incorporación del estilo Chicago quieren seguir en su camino por la innovación. Esta pizza es una de las que está de moda, y se distingue del resto por su masa gruesa y esponjosa, su relleno generoso de queso y una capa superior que mezcla textura y sabor en cada porción. En Pizza Real han creado su propia versión de este clásico norteamericano y han encontrado un equilibrio perfecto entre tradición e innovación.

Esta especialidad, también conocida como deep dish pizza, es una de sus versiones más icónicas. A diferencia de la tradicional pizza italiana, esta se hornea en un molde profundo, lo que le da una base alta y crujiente por fuera, pero tierna por dentro. En su interior se esconde una gran cantidad de queso fundido, seguida de ingredientes como carne, verduras o peperoni, y coronada con una salsa de tomate espesa y sabrosa. De este modo consigues que todo este rico, desde el exterior hasta los bordes, aunque no te gusten.

La carta de Pizza Real es muy amplia

En Pizza Real han conseguido llevar el sabor de Italia a Las Palmas de Gran Canaria. Aunque en esta pizzería sirven más comida que pizzas, estas son las verdaderas estrellas de la carta. Entre sus recomendaciones más destacadas está la pizza Luciano, con un su sabor intenso, y la Catalina, cocinada con solomillo uruguayo y cebolla caramelizada. Más allá de las creaciones propias, también se encuentran las más tradicionales como la Margherita, con queso y tomate; la Capricciosa, con jamón, alcachofas y anchoas; la 3 Quesos, con roquefort, gouda y mozzarella; o la Tandori, con Pollo, cebolla, champiñones, tomate y queso.

Si hay una pizza que resume su espíritu canario es la Reina Canaria, una joya local elaborada con masa estirada en gofio, pata asada, queso herreño, guarapo, tomate y queso. Este homenaje a los productos del archipiélago demuestra la versatilidad de un restaurante que lleva casi 60 años reinventándose sin perder su esencia, y de un producto que es capaz de adaptarse a todas las regiones donde se cocina, la pizza.