El PP desautoriza el pacto con el PSOE en el Cabildo de El Hierro y amenaza con expulsiones

Las direcciones del PP en Canarias y en El Hierro han desautorizado el pacto de gobernabilidad al que han llegado con el PSOE sus consejeros en el Cabildo herreño, a los que ha pedido que se retracten, bajo amenaza de ser sometidos a un expediente disciplinario "que puede derivar en expulsión".

En un comunicado, el presidente del PP en la isla, Juan Manuel García Casañas, lamenta la decisión de los consejeros populares Rubén Armiche Benítez Padrón y Anabel López García de incorporarse al grupo de gobierno que preside Alpidio Armas (PSOE) y condena, "de manera contundente", que hayan dado este paso "sin contar con la autorización de la dirección insular ni regional del partido".

Por todo ello, anuncia la apertura de un expediente informativo a ambos ante el Comité de Derechos y Garantías de la formación, que podría derivar en su expulsión del partido.

Asimismo, el vicesecretario de Organización del PP de Canarias, Jacob Qadri, reclama a los consejeros insulares Rubén Armiche Benítez y Anabel López que "reconsideren esta actuación unilateral, acaten las decisiones del partido y abandonen el gobierno herreño de forma inmediata".

Estas declaraciones se producen después de que el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas (PSOE), haya anunciado que ha cerrado un acuerdo con el PP para cogobernar la corporación insular tras romperse su pacto con Asamblea Herreña, lo que le dejaba en minoría, solo con el apoyo del único consejero de Izquierda Unida.