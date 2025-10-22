Tiempo en Canarias este miércoles: esta es la predicción de la Aemet
Conoce cómo estará el tiempo en tu isla este 22 de octubre
Canarias inicia este miércoles bajo un cielo marcado por la nubosidad, especialmente durante las primeras y últimas horas del día, en un contexto de estabilidad atmosférica que se mantendrá durante toda la jornada. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronostica una situación meteorológica sin fenómenos adversos significativos, aunque con la presencia de cielos cubiertos en varias islas y la posibilidad de lluvias débiles, principalmente en zonas del norte y en los tramos iniciales del día. Las temperaturas se mantendrán dentro de los valores habituales para octubre, con mínimas suaves y máximas moderadas, lo que favorece un ambiente confortable y sin grandes contrastes térmicos. El viento será de componente nordeste, soplando con moderada intensidad durante la madrugada y perdiendo fuerza a lo largo del día, sobre todo en zonas altas e interiores.
En el ámbito marítimo, las condiciones estarán dominadas por vientos del nordeste con fuerza 4 a 5 en las zonas sureste y noroeste del Archipiélago, y de 2 a 4 en el resto del litoral. La costa oeste, más protegida, presentará vientos variables de intensidad entre 1 y 3, con un estado del mar que oscilará entre rizada y marejadilla. Se espera la llegada de mar de fondo del oeste o noroeste con olas de entre uno y dos metros, en aumento durante el día, lo que podría repercutir en zonas de costa abiertas a ese sector, especialmente mar adentro.
Por islas, Lanzarote vivirá una jornada con intervalos nubosos más presentes al amanecer y al anochecer, con temperaturas estables y viento del nordeste de intensidad moderada. Fuerteventura, por su parte, comenzará con nubosidad que tenderá a despejarse durante la tarde, también con pocos cambios en las temperaturas y vientos flojos a moderados. Gran Canaria tendrá cielos nubosos en el norte y este, donde no se descarta alguna lluvia débil durante la madrugada, con aperturas de claros el resto del día y un panorama más despejado en el resto del territorio; el viento será más intenso en los extremos y flojo en las cumbres.
En Tenerife se mantendrán los intervalos nubosos generalizados, siendo más densos en el nordeste a primeras y últimas horas, y en las zonas sur y oeste por la tarde, sin descartar lluvias débiles de madrugada en el nordeste; las cumbres centrales permanecerán despejadas y el viento será flojo o moderado. La Gomera y La Palma compartirán una evolución similar, con cielos nubosos más persistentes en el norte a primeras y últimas horas del día, posibilidad de lluvias débiles y un aumento de la nubosidad en zonas interiores por la tarde. El viento en ambas islas será moderado al comienzo del día y flojo posteriormente. En El Hierro se espera nubosidad en el norte con probabilidad de lluvia débil de madrugada, intervalos nubosos en el interior y aumento de la cobertura durante la tarde, en una jornada también dominada por el viento nordeste, primero moderado y luego flojo.
Resumen por islas:
- Lanzarote: Nuboso en horas punta, temperaturas estables, viento moderado del nordeste.
- Fuerteventura: Cielos nubosos por la mañana, despejando por la tarde, temperaturas sin cambios.
- Gran Canaria: Nuboso en el norte y este con posibles lluvias débiles, claros en el resto, viento moderado.
- Tenerife: Intervalos nubosos, más densos en el nordeste y sur, posibles lloviznas. Cumbres despejadas.
- La Gomera: Nubosidad variable, más densa en el norte con baja probabilidad de lluvia, viento en descenso.
- La Palma: Intervalos nubosos, lluvia débil posible en el nordeste y zonas interiores por la tarde.
- El Hierro: Nuboso en el norte y zonas interiores, lluvias débiles puntuales y viento nordeste menguante.
