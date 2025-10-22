Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El velero de lujo más grande del mundo regresa a Canarias: alta cocina, spa y escala en este único puerto del Archipiélago

El 'Club Med 2', recientemente reformado, dispone de 164 camarotes pensados para alojar a 328 pasajeros y una tripulación de 330 personas

A. F.

Aránzazu Fernández

Arrecife

El 'Club Med 2', famoso por ser el mayor velero de lujo con cinco mástiles y 187 metros de eslora, está de vuelta en aguas españolas para ofrecer dos rutas de gran atractivo turístico este otoño.

La llegada de este barco coincide con la celebración del 75 aniversario de Club Med, empresa referente en el modelo de vacaciones “Todo Incluido” que nació en 1950 en Mallorca, marcando un hito en la historia del turismo internacional.

Experiencia exclusiva a bordo y detalles del itinerario

Recientemente reformado, el Club Med 2 dispone de 164 camarotes pensados para alojar a 328 pasajeros, quienes podrán disfrutar de un ambiente de lujo renovado con toques de la Riviera francesa, y una oferta que combina bienestar, alta gastronomía y deportes acuáticos para todos los gustos. El buque, parte de la Exclusive Collection de Club Med, es reconocido por su profesionalidad: su tripulación está compuesta por más de 330 personas, detalla Europa Press.

El primer itinerario, de Cataluña a Andalucía, se realiza del 18 al 25 de octubre, partiendo desde Barcelona y recorriendo enclaves como Palma de Mallorca, Valencia, Alicante, Cartagena, Puerto Banús/Marbella, Gibraltar, hasta finalizar en Málaga.

La segunda travesía, de Málaga a las Islas Canarias, zarpará el 25 de octubre y concluirá en la provincia de Las Palmas el 1 de noviembre. En este recorrido, el barco también hará escalas en Ceuta, Cádiz y varias ciudades de Marruecos, incluyendo Tánger, Safi y Agadir, para terminar en Arrecife (Lanzarote).

Servicios y oferta a bordo

Entre los servicios más valorados cuenta con dos restaurantes de alta cocina —con productos frescos y menús variados—, un spa by Sothys, extensas zonas comunes y la posibilidad de practicar deportes acuáticos como wakeboard o windsurf bajo la supervisión de monitores expertos.

El Club Med 2, con su calado de 5 metros y 2.500 m² de velas, ha sido diseñado no solo para la comodidad sino para la aventura, recorriendo durante el verano el Mediterráneo y en invierno el mar Caribe.

La importancia del turismo náutico para Canarias

La llegada de este tipo de embarcaciones de alta gama no solo contribuye al atractivo turístico de destinos como Canarias, sino que también ofrece la oportunidad de diversificar la oferta ligada al turismo náutico y de cruceros. 

