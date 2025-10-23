Canarias lidera la mayor tasa del país de víctimas de violencia machista: el PSOE hace "una llamada de emergencia a toda la sociedad"

La preocupación crece en Canarias tras conocerse que el Archipiélago se sitúa en el primer puesto de todo el país en cuanto a tasa de víctimas de violencia de género, según los últimos informes oficiales.

El PSOE Canarias ha alzado la voz este jueves reclamando al Gobierno regional, presidido por el nacionalista Fernando Clavijo, que actúe de forma decidida y mejore los recursos dedicados a la protección de las mujeres, con especial atención al rol del Instituto Canario de Igualdad (ICI).

Un aumento de casi el 45%

De acuerdo con el último informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, la comunidad autónoma registró durante la pasada primavera una tasa de 33,7 víctimas por cada 10.000 mujeres, la más alta de España.

Esta cifra representa un aumento del 44,6% en las denuncias presentadas respecto al mismo periodo anterior, situando a Canarias 6,1 puntos por encima de Baleares (27,6) y 14,5 puntos por encima de la media nacional (19,2).

La secretaria de Organización del PSOE Canarias, Nira Fierro, considera que los datos reflejan una situación “inadmisible”, alertando de la urgencia de reforzar tanto la prevención como la protección y atención a las víctimas. “Los últimos datos son una llamada de emergencia para toda la sociedad, pero especialmente para quienes hoy gobiernan Canarias”, ha advertido Fierro.

El PSOE exige más recursos para el Instituto Canario de Igualdad

La formación socialista demanda al Ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Popular mayor compromiso presupuestario, especialmente en un momento clave como es la negociación de los nuevos presupuestos autonómicos. Fierro reclama que se incremente la dotación económica y humana del Instituto Canario de Igualdad, evitando "recortes y excusas" que dificulten la labor de este organismo fundamental para la lucha contra la violencia de género.

En palabras de la dirigente socialista, “no basta con reconocer el problema; hacen falta medidas tangibles, recursos suficientes y un liderazgo institucional decidido para abordar una auténtica emergencia social”.

Responsabilidad institucional y demandas sociales

Según el PSOE, esta situación debe ser reconocida como una prioridad absoluta para la sociedad canaria y para quienes ostentan la responsabilidad de gobierno.

Fierro subraya que “las mujeres no pueden esperar más” e insta al Ejecutivo autonómico a demostrar determinación y asumir su papel en la defensa y garantía de los derechos humanos. Además, la organización insiste en que la reducción de los recursos o la debilidad de las estructuras públicas de protección es “inaceptable”.

Recursos para la ciudadanía

La violencia de género es una problemática estructural que requiere la implicación de toda la ciudadanía y la coordinación de las instituciones. Las administraciones públicas y asociaciones desarrollan campañas de sensibilización y atención a víctimas, contando con recursos como el propio Instituto Canario de Igualdad (ICI), el 016 - Teléfono de atención a víctimas, y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.