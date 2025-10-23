El horario de invierno llega a Canarias: ¿a qué hora amanecerá y anochecerá en el Archipiélago tras el ajuste del 26 de octubre?
A las 02:00 de la madrugada del próximo domingo, los relojes deberán atrasarse una hora, marcando de nuevo la 01:00 horas en las Islas Canarias
La madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre de 2025, Canarias entrará en el horario de invierno. En concreto, a las 02:00 de la madrugada, los relojes deberán atrasarse una hora, marcando de nuevo la 01:00.
Este ajuste se realiza simultáneamente en toda la Unión Europea, aunque en función de la zona horaria de cada país.
Esta modificación horaria forma parte de una normativa europea vigente desde 2001, cuyo objetivo es coordinar las zonas horarias dentro del mercado común. Sin embargo, el debate sobre su efectividad y consecuencias sigue abierto.
¿Por qué se cambia la hora en Europa?
El horario de invierno se establece cada año el último domingo de octubre, mientras que el horario de verano comienza el último domingo de marzo. Esta práctica común en la Unión Europea se realiza desde hace décadas para:
- Aprovechar mejor la luz solar natural
- Fomentar el ahorro energético
- Coordinar actividades económicas entre países miembros
Europa está dividida en tres zonas horarias:
- Occidental (como Portugal o Canarias)
- Central (España peninsular, Francia, Alemania…)
- Oriental (Grecia, Finlandia, etc.)
Aunque en su momento se consideró útil, estudios recientes y análisis políticos están poniendo en cuestión su continuidad.
¿Qué efectos tiene el cambio de hora?
Salud y bienestar
Diversos expertos señalan que los cambios de hora pueden afectar al ritmo circadiano de las personas, provocando:
- Trastornos del sueño
- Cansancio
- Menor rendimiento laboral o escolar
- Mayor irritabilidad
El propio Gobierno español ha reconocido que el impacto sobre la salud es negativo, y que el ahorro energético es mínimo, lo que reabre el debate sobre su permanencia.
Economía y energía
Uno de los argumentos históricos a favor del cambio horario ha sido el ahorro energético. Sin embargo, con el uso masivo de dispositivos electrónicos y la mejora en la eficiencia energética, este beneficio ha perdido relevancia.
España propone eliminar el cambio horario en 2026
El Gobierno español ha llevado recientemente la propuesta de eliminar el cambio de hora ante el Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía de la UE, reunido en Luxemburgo.
El presidente Pedro Sánchez ha afirmado que este ajuste "ya no tiene sentido" y que España propondrá mantener un único horario a partir de 2026, sumándose a otros países que ya cuestionan esta práctica.
Sin embargo, la normativa europea actual obliga a seguir haciendo el cambio hasta nuevo aviso, aunque cada país puede elegir qué huso horario desea mantener si se elimina la directiva.
¿A qué hora amanecerá y anochecerá en Canarias durante el horario de invierno?
Con la entrada del horario de invierno, los días parecerán más cortos. El amanecer y el anochecer se adelantan aproximadamente una hora con respecto al horario de verano.
Según datos del Observatorio Astronómico Nacional, perteneciente al Instituto Geográfico Nacional (IGN), el domingo 26 de octubre, en Las Palmas de Gran Canaria:
- El sol saldrá a las 7:09 horas
- El sol se pondrá a las 18:22 horas
En Santa Cruz de Tenerife:
- El sol saldrá a las 7:13 horas
- El sol se pondrá a las 18:25 horas
Esto implica que el atardecer será notablemente más temprano, afectando especialmente a quienes realizan actividades al aire libre por la tarde.
¿Qué duración tendrá el día del cambio?
Al atrasar una hora el reloj, el domingo 26 de octubre de 2025 tendrá oficialmente 25 horas. Este “extra” puede parecer beneficioso para dormir más, pero en realidad puede alterar el ritmo natural del cuerpo, sobre todo en personas sensibles a los cambios de horario.
