El horario de verano castiga a Canarias y favorece a Baleares: esta es la gran desigualdad del cambio de hora

El cambio de hora tendrá lugar este domingo 26 de octubre, cuando a las 2 de la madrugada pasará a ser la 1. Esta podría ser la última vez que atrasemos nuestros relojes, ya que Pedro Sánchez ha presentado ante el Consejo Europeo la propuesta de establecer un horario fijo de manera permanente, argumentando que esta práctica ya no tiene sentido en pleno 2025. Según él, ya no ofrece beneficios ni económicos ni para nuestra salud.

Muchos ciudadanos prefieren optar por el horario de verano, ya que proporciona más horas de luz. Sin embargo, esta elección tendría un gran inconveniente para las islas, que se verían muy perjudicadas por esta decisión. Por el contrario, otras regiones como Baleares serían las principales beneficiadas de la propuesta del Presidente del Gobierno.

¿Cómo se pone la hora?

El Tiempo Universal Coordinado o Coordinated Universal Time (UTC, por sus siglas en inglés) es el estándar internacional que sirve como referencia para todos los husos horarios del mundo. Este sistema se basa en el meridiano de Greenwich (meridiano 0), a partir del cual los países ajustan sus husos horarios según su posición geográfica.

Nuestro planeta se divide en 24 husos horarios, uno por cada hora del día. Cada franja cubre 15 grados de longitud, porque 360° divididos entre las 24 horas del día, sale como resultado 15° por hora. Sin embargo, los países ajustan sus horarios según sus propios intereses. Por ejemplo, en nuestro caso, estamos una hora adelantados respecto a lo que correspondería según la hora solar por una decisión de Franco, que posteriormente se mantuvo para tener el mismo horario que el resto de la Unión Europea.

Otro caso donde la política prevalece sobre la ciencia es China, que, a pesar de contar con cinco franjas horarias, utiliza un único huso horario. Por otro lado, Francia es el país con más husos horarios, un total de 15, debido a sus territorios de ultramar.

¿Qué horario tiene España?

Desde 1941, nuestro país adopta el huso horario UTC+1, una decisión tomada por Franco para alinearlo con el Berlín de Hitler. A partir de esa fecha, nuestro país se encuentra una hora adelantado con respecto al horario que le correspondería según su posición geográfica.

Canarias, por su parte, conserva el horario acorde a su ubicación geográfica durante el horario de invierno. Si se aprueba la propuesta de Pedro Sánchez, lo más lógico sería suponer que tanto la península como Canarias mantendrían el mismo horario a lo largo del año, sin cambios como hasta ahora, siempre que se opte por el horario de invierno. De lo contrario, se volvería a una situación inicial en la que las islas resultarían perjudicadas.

Esto es lo que pasaría si canarias mantiene el horario de verano para siempre

El debate sobre qué horario mantener en España afecta especialmente a Canarias, cuya hora natural es el UTC+0. Mientras las islas cambian en unos días al horario de invierno, su huso natural, a muchos les surge la misma pregunta: ¿qué pasaría si siempre tuviéramos el horario de verano? Desde marzo hasta octubre no pasaría nada, porque todo seguiría como ahora, el problema vendría en los meses de invierno.

Si Canarias adoptara UTC+1 permanente, los amaneceres se retrasarían una hora: en invierno el sol no aparecería hasta las 08:45, y en verano lo haría sobre las 07:05, con puestas de sol que podrían alargarse hasta las 21:10 en verano. El cambio obligaría a muchos trabajadores y niños a comenzar su jornada aún de noche, mientras el ocio vespertino ganaría luz.

En este caso, los inviernos se harían muy difíciles, porque los días serían más cortos por las mañanas y la sensación de oscuridad se prolongaría durante más horas. Esto podría impactar negativamente en la productividad y el estado de ánimo de las personas, especialmente aquellas más sensibles a los cambios de luz.

Por otro lado, si se mantuviera UTC+0 todo el año, el de invierno, los canarios vivirían siempre según el sol. Amanecería antes y anochecería antes. En junio, por ejemplo, el sol saldría en Las Palmas de Gran Canaria sobre las 06:05 y se pondría a las 19:55, mientras que en diciembre amanecería a las 07:45. Las mañanas ganarían luz, favoreciendo el descanso y la adaptación al ritmo biológico, aunque las tardes parecerían más cortas.

Ajustar la vida a un amanecer tan tardío implicaría modificar horarios laborales y escolares, adelantar rutinas de descanso y repensar el consumo energético, porque el UTC+0 ofrece coherencia solar y bienestar; UTC+1, tardes más largas pero mañanas a oscuras.

Baleares, la gran beneficiada del horario de verano

La mayoría de los ciudadanos tiene preferencia por el horario de verano, sin considerar que durante el invierno las jornadas se volverían más complicadas debido a que amanecería mucho más tarde. No obstante, existe una región que podría beneficiarse significativamente, las Islas Baleares. Su ubicación geográfica les permitiría disfrutar de días más largos y aprovechar mejor las horas de luz natural, lo que podría generar un impacto positivo tanto en el turismo como en la calidad de vida de sus habitantes.

La posición más oriental del país haría que las islas disfrutaran de más luz y tardes más largas con el horario UTC+1 permanente. Si España decidiera mantener el horario de verano, en Baleares el sol saldría y se pondría antes que en el resto del país, como ahora, pero con el adelanto horario podrían ajustar mejor la actividad diaria a la luz solar.

En verano, el amanecer rondaría las 06:20 y el atardecer las 21:20, mientras que en invierno el sol saldría sobre las 08:10, ofreciendo tardes más luminosas que en el resto del territorio. Todo favorecería el turismo, el comercio y la hostelería, sectores clave en las islas, al prolongar la actividad al aire libre. Además, los residentes apenas notarían el desfase solar que sí afectaría al oeste peninsular, haciendo de Baleares la más adaptada al nuevo horario.

Así que con todo esto, España tendrá que decidir que horario tener para siempre, si el de verano o el de invierno.